"Wir sind schon in Gesprächen": Angelique Kerber verrät Pläne für die Zukunft

Die Kielerin hatte kurz vor dem Beginn der Sommerspiele in Paris verkündet, dass sie nach Olympia ihre Profikarriere nach 21 Jahren beendet. In Frankreich schrammte sie nur um zwei Siege an einer Medaille zum Abschied vorbei, sie verlor im Viertelfinale gegen die spätere Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China nach einem dramatischen Kampf in drei Sätzen.

Seitdem genieße sie ihre neue Freizeit, insbesondere zusammen mit ihrer Tochter Liana, die sie im Februar 2023 zur Welt gebracht hatte, berichtete Kerber. Nichtsdestotrotz vermisse sie "es trotzdem, Tennis zu spielen. Besonders vermisse ich den Wettbewerb", sagte die Wimbledonsiegerin von 2018.

Beim Blick in die Zukunft des deutschen Frauen-Tennis wirbt Kerber für Geduld. "Wir müssen wirklich ein bisschen abwarten", sagte sie, ergänzte aber: "Ich bin mir sicher, dass eines Tages eine Deutsche einen Grand Slam gewinnen wird."