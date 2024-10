"Niemand hat jemals besseres Tennis gespielt": Tennis-Legende adelt Carlos Alcaraz und Jannik Sinner - Boris Becker widerspricht

Niemand besser als Alcaraz und Sinner? Boris Becker widerspricht

Wilander bekam für seine Einschätzung aber nicht nur Zuspruch. Der ehemalige ukrainische Tennisprofi Alex Dolgopolov, meldete sich prompt auf X zu Wort: "Sorry Mats, ich habe zuletzt kaum Tennis geschaut", sagte der 35-Jährige, der seit 2022 an der Front gegen Russland kämpft, "aber ich habe zufällig die Highlights geschaut und meine Meinung ist wahrscheinlich wertlos. Aber ich tendiere dazu, die klar zu widersprechen. Die Big 3 hatten ein viel besseres Spielverständnis, was die Höhe der Schläge, Tempowechsel und Winkel angeht. An einem guten Tag würde ich nie auf die heutigen Stars gegen sie setzen."

Boris Becker schaltete sich mit einem Retweet ein und sprach sich ebenfalls für Novak Djkokovic (24 Grand-Slam-Titel), Rafael Nadal (22) und Roger Federer (20) aus. "Ich bin einer Meinung mit Alex", schrieb Becker. "Entschuldigung, Mats ..."

Aktuell sind Alcaraz und Sinner beim Masters-Turnier in Shanghai im Einsatz. Auch Alexander Zverev und Djokovic mischen mit. Der Serbe hat übrigens trotz seiner 37 Jahre immer noch eine positive Bilanz gegen Alcaraz (4-3) und Sinner (4-3) und schlug den Spanier im Sommer im Finale der Olympischen Spiele von Paris.