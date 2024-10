Nach neuerlichem Dopingwirbel: Jannik Sinner verliert Gipfeltreffen im Finale von Peking

Jannik Sinners Freispruch wackelt: WADA legt Berufung ein

Vorjahressieger Sinner hatte zuletzt "schlaflose Nächte" wegen seines schwelenden Dopingfalles offenbart - er befinde sich in keiner Situation, "in der ich mich gerne befinde", sagte Sinner. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hatte am Samstag mitgeteilt, beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Berufung gegen den Freispruch Sinners nach zwei positiven Tests auf das verbotene Steroid Clostebol im März eingelegt zu haben.

Während unter anderem sein Kontrahent Alcaraz Sinner bereits vor dem Finale zur Seite gesprungen war ("ich fühle mit ihm"), fordert die WADA eine Sperre von bis zu zwei Jahren.

Weiter geht es für beide Spieler fast nahtlos beim Masters in Shanghai, bei dem sich auch der von einer Lungenentzündung genesene Alexander Zverev Hoffnungen auf den Titel macht.