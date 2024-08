"Verstehe die Frustation über mangelnde Konsequenz": Novak Djokovic spricht sich nach Dopingfall um Jannik Sinner für Gleichbehandlung aller Spieler aus

"Wir müssen verstehen, wie wir alles standardisieren können, damit jeder Spieler, unabhängig von seinem Ranking oder Profil, die gleiche Behandlung erfahren kann", sagte der Serbe am Samstag auf einer Pressekonferenz vor den US Open in New York.

Mehrere Tennisspieler, darunter auch der Kanadier Denis Shapovalov, haben seitdem ein Zweiklassensystem angeprangert. Djokovic erklärte nun, es gebe "viele Probleme im System, wir sehen einen Mangel an klaren und standardisierten Protokollen." Er verstehe "die Frustration der Spieler über die mangelnde Konsequenz." Weiter erklärte der Olympiasieger: "Ich verstehe die Gefühle der Spieler, die sich fragen, ob sie alle die gleiche Behandlung erhalten. Ich hoffe, dass die Leitungsgremien unseres Sports aus diesem Fall lernen, in Zukunft besser vorzugehen. Wir müssen Veränderungen sehen, kollektiv, das ist offensichtlich."

Andere Spieler hätten ähnliche Fälle ohne das gleiche Ergebnis gehabt. "Die Frage ist, ob es eine Frage des Geldes war, ob sich jeder Spieler einen guten Anwalt leisten kann, der ihn besser verteidigen kann.", sagte Djokovic und nahm für Veränderungen die Spielervereinigung PTPA in die Pflicht, an deren Gründung er 2019 mitgearbeitet hatte.