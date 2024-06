"Es gab dazu keine Antwort": Laura Siegemund triumphiert bei den French Open im Mixed - und wartet auf Alexander Zverev

© getty

Siegemund: "Das war ein Last-Minute-Ding"

Am Donnerstag bewies Siegemund einmal mehr ihre herausragenden Doppel-Qualitäten. Die 36-Jährige zeigte sich in den entscheidenden Situationen abgeklärt und nervenstark, häufig bügelte sie einfache Fehler ihres Partners aus. Im Einzel war Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden.

"Das war ein Last-Minute-Ding. Ich wollte im Mixed wegen des Einzels und Doppels eigentlich nicht spielen. Aber Roger schrieb mir zwei Stunden vor der Deadline. Da konnte ich nicht Nein sagen", sagte Siegemund: "Das war eine gute Entscheidung."