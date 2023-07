Wimbledon - Pressestimmen zum Sieg von Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic: "Staatsstreich im Tennis!"

Der Spanier Carlos Alcaraz hat sich nach einer heroischen Leistung im Finale von Wimbledon gegen Novak Djokovic aus Serbien durchgesetzt.

The Times: "The Kid beats the GOAT. Der Sieg von Alcaraz führt in eine neue Ära. Der atemberaubende Fünf-Satz-Sieg im Finale von Wimbledon ist ein derart seismischer Moment, dass er in SW19 wahrscheinlich auf der Richter-Skala gemessen wurde."

Corriere dello Sport: "Alcaraz führt das Tennis in eine neue Epoche. Er überrascht sich selbst mit seiner Leistung, die Djokovic wegfegt. Der Spanier ist eine wunderbare Synthese aus dem Talent der Federer-Generation und der physischen Kraft der Millenials. Nur Djokovic ist noch in der Lage, mit einem Monster dieser Art auf gleichem Niveau zu spielen".

Neue Zürcher Zeitung: "Wenn nicht das ein Generationenwechsel ist, was dann? Nach vier Titeln in Folge von Djokovic dürstete das Publikum nach einem neuen Sieger. Der Serbe ringt heute noch, als unzweifelhaft erfolgreichster Tennisspieler der Geschichte, um Anerkennung und Respekt. Möglicherweise ließ ihn das im Finale unter sein übliches Niveau fallen."

© getty

SPANIEN

Marca: "Gott schütze den neuen König. Carlitos erobert London, erlegt den Giganten und beendet die Serie des unschlagbaren Djokovic."

As: "Alcaraz beendet den Lauf von zehn Jahren, in denen der Serbe in der Kathedrale nicht mehr verloren hatte und leitet eine neue Ära ein. God save the new King. Es gibt Siege, die das Panorama brutal verändern. Es ist ein Riesenschritt für eine vielleicht legendäre Erfolgsgeschichte. Dieses Finale war eine Hommage an den Tennissport."

Sport: "Bestialisch! Alcaraz ist ein Tennisspieler ohne Limits. Er schlug Djokovic da, wo er unschlagbar schien. Carlitos ist jetzt schon Geschichte von Wimbledon. Alcaraz ist ein mutiger Tennisspieler, dem die Zukunft gehört. Ihm kann man jetzt schon eine Wahnsinnskarriere wie bei Rafael Nadal voraussagen."

El Mundo Deportivo: "Carlos Alcaraz setzt Djokovic, der bisher als unantastbar galt, als König ab. Es war oft Tennis wie von einem anderen Stern."

Grand-Slam-Sieger bei den Herren der letzten zehn Jahre