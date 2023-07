Wimbledon-Erkenntnisse: Alcaraz vs. Djokovic - das wichtigste Match seit 15 Jahren

Carlos Alcaraz ist der neue Wimbledon-Champion: Im Finale bezwang er Titelverteidiger Novak Djokovic - ein Match von historischer Bedeutung. Während der Serbe den verpassten Chancen nachtrauern wird, ist vor allem die Art und Weise des Sieges von Alcaraz bezeichnend. Und: Was ist Erfahrung auf Rasen überhaupt noch wert? Die Erkenntnisse zum Match.

Über zwei Gewinnsätze hatte Alcaraz den Serben schon bezwungen. Als er in Paris jedoch an Krämpfen und den eigenen Nerven scheiterte, schienen die eisernen Gesetze des Tennis-Universums erneut zu greifen: In den Slams, und vor allem in Wimbledon, steht Djokovic noch eine Stufe höher als sein spanischer Herausforderer. Doch nun greifen diese Gesetze nicht mehr. So wie damals vor 15 Jahren.

Alcaraz war - es sei denn er fehlte verletzt - der Dominator auf der Tour, Djokovic der Dominator bei den Slams, im Best-of-Five-Format und der historischen Komponente. Da konnte ihm kaum jemand das Wasser reichen, schon gar nicht aus der Generation Anfang 20. Und in Wimbledon sowieso nicht, wo er seit 2013 (!) nicht mehr auf dem Centre Court verloren hatte. Auf dem so speziellen Untergrund.

Das Wimbledon-Finale 2023 könnte einen ähnlichen Wendepunkt in der Tennis-Geschichte markieren. Gerade mal sechs Minuten kürzer als die Finalschlacht 15 Jahre zuvor war das 1:6, 7:6, 6:1, 3:6 und 6:4 von Alcaraz gegen den Djoker, und die Parallelen hören damit nicht auf: Zwar trat der Spanier als Nummer eins der Welt an, auch ist Carlitos auf Belägen deutlich vielseitiger unterwegs als der junge Nadal. Das beweist sein US-Open-Erfolg vom vergangenen Jahr. Aber da hatte Djokovic aufgrund fehlender Corona-Impfung eben gefehlt. Und wenn er bei den Slams antrat, dann gewann er sie zuletzt auch (sechs der letzten acht).

Nadal läutete mit seinem Erfolg damals eine Zeitenwende auf der Tour ein. Zuvor waren die Rollen über Jahre klar verteilt gewesen: Er hatte die French Open dominiert (vier Titel in Folge), Federer Rasen und Hartplatz (elf Titel von von 2004 bis 2007). Plötzlich galten diese Gesetze nicht mehr: Der Schweizer hatte sein erstes Grand-Slam-Finale außerhalb von Paris verloren, Nadal sein erstes Major abseits der roten Asche gewonnen. Roger der beste Spieler, Rafa der beste Sandplatzspieler - so einfach war das nicht mehr. 2009 triumphierte Federer endlich in Paris, 2010 gewann Nadal erneut in Wimbledon - und ab 2011 mischte dann auch Djokovic so richtig mit.

Das Wimbledon-Finale von 2008 gilt nicht umsonst als eines der besten Herrenmatches aller Zeiten. Mit 6:4, 6:4, 6:7, 6:7 und 9:7 besiegte damals Rafael Nadal Titelverteidiger Roger Federer auf dem Heiligen Rasen und beendete dessen Siegesserie nach 40 Matches und fünf Titeln in Serie. Es war das dritte Finalduell der beiden in Wimbledon hintereinander, zum ersten Mal gewann der Spanier.

© getty

Wimbledon-Erkenntnisse: Djokovic hat nicht verloren - Alcaraz hat gewonnen

Was für eine Wachablösung an der Spitze der Tennis-Hierarchie spricht, ist nicht nur die Tatsache, dass Alcaraz in Djokovics Wohnzimmer gewinnen konnte - sondern vor allem die Art und Weise. Man erinnere sich an das Endspiel der US Open 2021: Damals fehlte dem Djoker nur noch dieses eine Match zum historischen "Grand Slam", also dem Gewinn aller vier Majors in einem Kalenderjahr. Gegen den souverän aufspielenden Daniil Medvedev verlor er dann aber glatt in drei Sätzen und weinte am Ende hemmungslos.

Aber auch wenn der Russe ein erstklassiger Hartplatzspieler ist, fehlte bei seinem ersten Grand-Slam-Titel die historische Signifikanz, wie sie an diesem Sonntag festzustellen war. Schließlich war Djokovic hauptsächlich am Druck und am Moment gescheitert, er hatte seine eigene Leistung nicht abrufen können. Und es waren eben die US Open, die er ohnehin hatte "nur" dreimal gewinnen können.

Ein Wimbledon-Finale so zu drehen wie Alcaraz, das ist noch einmal eine ganz andere Hausnummer. 1:6 verlor er schließlich den ersten Satz, nur um sich das Match dann doch noch zu krallen. Ja, Nole spielte nicht immer sein bestes Tennis - mehr dazu später -, aber ein solches Match gegen ihn nach Rückstand noch zu drehen, ist fast unmöglich. Alcaraz war in den entscheidenden Momenten der bessere Spieler: Er beendete die Tiebreak-Serie des Serben, er gewann das phänomenale 26-Minuten-Aufschlagspiel in Satz drei, wehrte Breakball im fünften Satz ab und holte sich dann seinerseits das entscheidende Break wenig später.

Selbst danach hätte er durchaus noch einmal wackeln können, schließlich ist Djokovic für seine phänomenalen Comeback-Fähigkeiten berüchtigt. Aber wo anderen der Schläger schwer wird, konnte er sich noch einmal steigern. Sein finales Aufschlagspiel zum Matchgewinn war bezeichnend: Sechs Punkte musste er spielen - sechsmal kam der erste Aufschlag!

Diese brachte Djokovic allesamt zurück, nicht umsonst ist er der wohl beste Returner der Geschichte. Aber das war nicht genug, Alcaraz spielte das Match brillant zu Ende. 18 Winner schlug er im fünften Durchgang, sein Gegner gerade mal drei. "Die Leute sagen, dass sein Spiel aus bestimmten Elementen von Roger, Rafael und mir besteht. Ich stimme dem zu. Er hat das Beste aus allen drei Welten", musste der anschließend anerkennen. "Ich habe noch nie gegen einen Spieler wie ihn gespielt."