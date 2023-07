Nach vier Sätzen: Zverev zieht in Wimbledon in die dritte Runde ein

Alexander Zverev steht in der dritten Runde der All England Championships. Einen Tag nach seinem Auftaktsieg in drei Sätzen gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer bezwang der Olympiasieger auch Yosuke Watanuki aus Japan, der als "lucky loser" ins Hauptfeld gekommen war, allerdings erst nach vier Sätzen. Für das 6:4, 5:7, 6:2, 6:2 gegen den 116. der Weltrangliste benötigte der Hamburger 2:25 Stunden.

Auf dem Court 2 lieferte sich Zverev zwischenzeitlich ein kleines Wortgefecht mit dem Stuhlschiedsrichter, die Folge war der Verlust das zweiten Satzes. Im dritten diskutierte er kurz mit einem Zuschauer, hatte aber davon abgesehen das Match wieder im Griff. Zumal der bis dahin widerspenstige und aufschlagstarke Watanuki zusehends nachließ.

Zverev trifft nun auf den Italiener Matteo Berrettini, der den an Nummer 15 gesetzten Australier Alex De Minaur 6:3, 6:4, 6:4 bezwang. Berrettini hatte 2021 im Finale gegen Novak Djokovic verloren, nach einer auch durch Verletzungen bedingten schwächeren Phase hatte Zverev aber schon vor Wimbledon davor gewarnt, den 27-Jährigen zu unterschätzen.

Mit seinem 79. Sieg in einem Grand-Slam-Match steht Zverev nun vor dem ehemaligen Wimbledonsieger Michael Stich an dritter Stelle der deutschen Bestenliste. Häufiger gewonnen haben bei den vier wichtigsten Turnieren der Welt lediglich Boris Becker (168) und Tommy Haas (105).

Wimbledon, 2. Runde: Alexander Zverev vs. Yosuke Watanuki Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Alexander Zverev 6 5 6 6 Yosuke Watanuki 4 7 2 2

Fazit: Alexander Zverev steht in der dritten Runde von Wimbledon! Er besiegt Yosuke Watanuki in vier Sätzen mit 6:4, 5:7, 6:2, 6:2. Im zweiten Durchgang hatte Watanuki Überwasser und dominierte beim Aufschlag, doch danach gingen ihm die Kräfte aus. Zverev holte in den letzten beiden Sätzen jeweils zwei Breaks und tütete den Sieg letztendlich souverän ein. Watanuki schlug deutlich mehr Winner (44) als Zverev, machte aber eben auch mehr unerzwungene Fehler (34), während Zverev sicherer (15 Unforced Errors) agierte. In Runde drei wartet mit Matteo Berrettini ein ehemaliger Wimbledon-Finalist, der sich nach längerer Verletzungspause zuletzt oft schwertat, im All England Club aber zu alter Form zu finden scheint. Es erwartet die Tennisfans also ein heißer Tanz zwischen den beiden. Von dieser Stelle war es das, bis zum nächsten Mal!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 6:2: Standesgemäß mit dem insgesamt 12. Ass bringt Zverev dieses knifflige Match gegen Watanuki über die Ziellinie, der dritte Satz geht mit 6:2 an den Deutschen und damit das Match in vier Durchgängen, Glückwunsch!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 5:2: Doch dann ist der Moment gekommen: Nach 2:25 Stunden Spielzeit hat Zverev zwei Matchbälle!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 5:2: Zum Ende hin packt Watanuki nochmal etwas aus! Er schickt Zverev mit einer Vorhand inside in weit nach außen und lässt den Volley dann cool abtropfen. 15 beide!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 5:2: Schöner Punkt von Watanuki, der ihm drei Spielbälle beschwert. Zverevs Ball mit der Rückhand longline kratzt der Japaner gerade noch so ins Feld und die Zuschauer sind begeistert vom Einsatz beider Spieler. Zverev donnert danach die Vorhand ins Netz und so kommt Watanuki nochmal auf 2:5 heran. Zverev serviert jetzt aber zum Match!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 5:1: Der Zahn scheint gezogen, Zverev bringt den nächsten Aufschlag glatt durch und führt nun mit 5:1. Er kann gleich schon den Deckel draufmachen, aber Watanuki wird alles geben, um noch im Match zu bleiben.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 4:1: Zverev hat beim Winner mit der Vorhand longline etwas Glück mit der Netzkante, doch das beschert ihm die nächte Breakmöglichkeit. Watanuki hilft dann kräftig mit, weil er die Vorhand cross deutlich verzieht und damit ist Zverev bei 4:1 nur noch zwei Spiele von der 3. Runde entfernt!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 3:1: ...macht das dann aber großartig mit Serve-and-Volley. Das war erst der zweite Punkt für ihn nach zweitem Aufschlag, aber der tiefer Volley war nicht leicht zu spielen und dürfte ihm neuen Schwung geben. Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 3:1: Zverev will jetzt natürlich möglichst schnell den Satz und das Match zumachen. Er profitiert dabei von einem weiteren Doppelfehler Watanukis, der jetzt auch etwas entkräftet wirkt. Der muss dann wieder über den zweiten Aufschlag gehen...

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 3:1: Zverev legt problemlos zum 3:1 nach. Man merkt sofort den Rückenwind, den das Break ihm verschafft, Watanuki kommt nicht in die Nähe eines Breaks. Es riecht jetzt stark nach der 3. Runde für Zverev, aber er darf nicht nachlassen.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 2:1: Da ist das Break! Watanuki verzieht die nächste Vorhand und blickt hadernd in Richtung seiner Box. Zverev hingegen geht entspannt zur Bank, das ist jetzt eine sehr gute Ausgangslage für den Deutschen bei 2:1 mit Break.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 1:1: Nächste Breakchancen, nachdem Zverev ans Netz geht und Watanukis Lob knapp hinter der Grundlinie erst wieder aufprallt.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 1:1: Nein, denn Watanuki serviert mit viel Tempo und Zverev ist beim Return zu spät dran. Es geht also über Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 1:1: Zverev entscheidet eine Cross-Rally mit der Vorhand für sich, Watanukis Ball bleibt an der Netzkante hängen. Breakball Zverev, packt er direkt zu?

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2, 1:1: Zverev bringt den Aufschlag zum 1:1 doch noch nach Hause. Aber diese kurze Phase des Aufbäumens zeigt, dass man Watanuki keinesfalls schon abschreiben sollte.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:1, 0:1: Doch der Japaner greift dann etwas verhalten an, Zverev ist seinerseits am Netz und die Rückhand des Gegners bleibt im Netz hängen. Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:1, 0:1: Es wird knifflig! Watanuki geht mit dem Return gleich ans Netz und zwingt Zverev zum Vorhand-Fehler. Breakball Watanuki!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:1, 0:1: Lange Ballwechsel sind jetzt wieder Mangelware, natürlich geht es jetzt auch darum, sich die Kräfte einzuteilen und bei schnellen Punkten spart man sich diese. Zverev wird durch einen Zuschauer kurz aus dem Rhythmus gebracht, die Folge ist der vierte Doppelfehler der Partie. 30 beide, wird's nochmal knifflig?

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:1, 0:1: Watanuki bringt seinen Aufschlag zu 15 durch, damit geht er mit 1:0 in Führung, Zverev muss nun nachziehen, ehe er einen neuen Anlauf auf ein frühes Break nehmen kann.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:1, 0:0: Vierter Satz, gleiches Spiel: Watanuki eröffnet den Durchgang mit dem Aufschlag!

Satzfazit: Zverev hat zurück in die Spur gefunden und den dritten Satz souverän mit Doppelbreak für sich entschieden. Watanuki musste der starken Performance im zweiten Durchgang Tribut zollen und brach im dritten Durchgang etwas ein. Der erste Aufschlag verließ ihn, während Zverev sich wieder mehr auf seinen Service verlassen konnte. Fast zwei Stunden sind absolviert und mindestens einen weiteren Satz wird es hier geben. Watanuki bleibt in der Pause auf der Bank, während Zverev den Platz kurz verlassen hat.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 6:2: Klare Sache: Zverev hat drei Satzbälle und nutzt direkt den ersten Versuch mit einem Service Winner. Das glatte Aufschlagspiel beschert ihm das 6:1 im dritten Satz.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 5:1: Doch zunächst verkürzt der Japaner auf 2:5 und schiebt Zverev die Verantwortung zurück. Der Deutsche steht im dritten Satz bei starken 91 Prozent der Punkte nach erstem Service, wenn der also gleich kommt, sollte das Ausservieren kein Problem sein.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 5:1: Zverev kann ohne große Probleme auf 5:1 stellen und nun ist der Druck für Watanuki noch größer, denn er könnte den Satz verlieren, wenn er ein weiteres Aufschlagspiel abgibt. Vielleicht hat er den Satz aber auch ohnehin schon innerlich abgeschenkt, um sich im vierten Durchgang dann nochmal zu sammeln.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 4:1: ...und dann ist es passiert, weil Watanuki ein Doppelfehler unterläuft! Da ist eindeutig der Schwung raus beim Japaner, während Zverev nun gute Chancen hat, den Satz über die Bühne zu bringen. Er stellt auf 4:1 und serviert gleich.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 3:1: Doch dann verzieht Watanuki seine Vorhand cross und eröffnet Zverev die nächste Chance auf das Doppelbreak...

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 3:1: Doch Zverev macht zweimal den Fehler mit der Rückhand und damit sind die Chancen auf die mögliche Vorentscheidung in Satz drei erstmal weg. Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 3:1: Durch das Break hat Zverev dem Kontrahenten ein wenig den Wind aus den Segeln genommen. Der schwächelt jetzt etwas beim ersten Service und Zverev geht beim Return voll drauf. Die Belohnung: Er hat die nächsten beiden Breakbälle!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 3:1: Er kann, dabei gibt er nun einen Punkt ab. Das 3:1 dürfte sich für ihn nun wieder deutlich besser anfühlen, nachdem Zverev zum Ende des zweiten Satzes etwas den Faden verloren hatte.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 2:1: ...und dann der Winner mit der Rückhand cross! Zverev riecht den zu hoch angesetzten Vorhand-Stopp des Gegners und ist dann rechtzeitig vorne, um den Breakball zu holen. Er stellt auf 2:1 und ist wieder da. Kann er es nun bestätigen?

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 1:1: Aber Zverev wittert seine Chance und zeigt bei einer längeren Rally eine tolle läuferische Leistung! Nach einem zu kurzen Smash des Japaners bleibt Zverev im Spiel und dann verzieht Watanuki die Rückhand cross. Breakball...

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 1:1: Mutig geht Watanuki beim nächsten Breakball Zverevs voll drauf und wehrt ihn mit Serve-and-Volley ab. Der Japaner spielt richtig gut, es bleibt fraglich, wie lange er das durchhalten kann. Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 1:1: Es bleibt eng, denn Watanuki hat zwar Spielball, macht aber ebenfalls einen Fehler mit der Rückhand. Erneut Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 1:1: Der Japaner kommt zurück auf 30 beide, aber dann hat Zverev Glück mit einer Vorhand longline, die mit Hilfe der Netzkante noch ins Feld plumpst. Den Breakball kann der Deutsche aber nicht nutzen, seine Rückhand landet im Netz. Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 1:1: Watanuki muss dem hohen Aufwand Tribut zollen und hat eine erste kleinere Schwächephase. Prompt macht Zverev zwei Punkte am Stück beim Aufschlag des Japaners und setzt ihn damit unter Druck, 0:30!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 1:1: Ein Zuschauer kann einen zu hohen Return von Watanuki direkt fangen und sorgt damit für Heiterkeit auf den Tribünen. Die Stimmung schwappt auf Watanuki über, der Zverev mit einem Stopp kurz aus der Balance bringt. Das Spiel geht dann aber dennoch an den Deutschen, der mit einem Ass zum 1:1 ausgleicht.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 0:1: Der Japaner knüpft nahtlos an seine souveräne Leistung bei eigenem Service aus Satz zwei an. Am Netz verwandelt er den Spielball zum 1:0, erneut macht Zverev keinen Punkt bei gegnerischem Aufschlag. Da ist Geduld gefragt und die Konzentration auf den eigenen Aufschlag.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7, 0:0: Es wird also mindestens vier Sätze in dieser Partie geben, bis der Sieger feststeht. Den Auftakt im dritten Satz macht nun abermals Watanuki mit dem Aufschlag.

Satzfazit: Drei Punkte für Zverev nach Aufschlag Watanuki - allein diese Statistik ist sinnbildlich für den Verlauf des zweiten Satzes. Zverev bekam beim Aufschlag des Japaners gar keinen Stich und gab seinerseits im denkbar ungünstigen Moment den Satz ab. Watanuki macht sechs Punkte mehr und überragt beim ersten Aufschlag, nach dem er alle Punkte holen kann. Zverev hat sich zwischenzeitlich zudem zu sehr von Kleinigkeiten außerhalb des Spiels ablenken lassen und muss nun schnell wieder in die Spur finden.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:7: Da ist es passiert! Watanuki spielt am Netz einen etwas zu zaghaften Ball, zuvor war aber auch Zverevs Stopp zu lang. Der Deutsche will es dann mit dem Lob regeln, aber der gerät zu lang und geht seitlich weg. Satzausgleich!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:6: Der erste Satzball ist mit einer knapp verschlagenen Vorhand cross weg. Da kann Zverev einmal tief durchpusten. Doch er muss noch zwei weitere Breakbälle abwehren...

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:6: Aber der Japaner will mehr! Während Zverev eher auf Quote spielt und etwas passiv agiert, gibt Watanuki Gas, geht ans Netz und macht die Punkte dann dort sicher. Drei Satzbälle für die 116 der Welt!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:6: In Sachen Assen hat Watanuki weiterhin die Nase vorne, er steht jetzt schon bei 11, Zverev bei sechs. Der Deutsche hat aktuell beim Aufschlag des Gegners wenig entgegen zu setzen, weil der sehr variantenreich serviert und Zverev so kaum weiß, wie er sich stellen soll. Mit dem nächsten glatten Spielgewinn und sehr starken 18 von 18 Punkten im zweiten Satz nach erstem Aufschlag steht Watanuki schon mal im Tiebreak.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 5:5: Auch Zverev zieht mit einem glatten Aufschlagspiel zum 5:5 nach. Es riecht aktuell nach Tiebreak, wo Zverev ja gestern gegen Brouwers zweimal die Oberhand behielt. Gleiches gilt aber auch für Watanuki in der Partie gegen Hüsler, der Japaner verlor allerdings zuvor einen Tiebreak in Satz eins.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 4:5: Glatt und schnell holt sich Watanuki das Spiel zum 5:4 und schiebt den Druck zum Gegner rüber. Der muss gleich gegen den Satzverlust servieren und sollte spätestens jetzt die Nebenkriegsschauplätze ausblenden, die er sich selber geschaffen hat.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 4:4: Das gelingt ihm dann auch relativ sicher, auch wenn ihm der zweite Doppelfehler unterläuft. Das passiert allerdings bei 40:0 und ist verschmerzbar. Denn der erste Aufschlag kommt mit stabilen 73 Prozent ins Feld und ist damit weiterhin wichtig für Zverevs Spiel. Es steht 4:4, wir nähern uns der Crunchtime in Satz zwei.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 3:4: Beim Seitenwechsel hakt Zverev erneut beim Stuhlschiedsrichter nach bezüglich der Diskussion eben beim Aufschlag des Deutschen. Das Thema beschäftigt ihn offenbar sehr, obwohl ja nichts passiert ist, außer dass der Deutsche am Ende eine unnötige Verwarnung kassiert hatte. Anscheinend hatte die Linienrichterin dem Schiedsrichter etwas zugetragen, was Zverev gesagt haben soll, doch insgesamt ist das einfach eine Thematik, die Zverev schnellstmöglich abhaken sollte. Denn er muss jetzt erstmal seinen Aufschlag durchbringen.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 3:4: Watanuki hat die Anzahl seiner unerzwungenen Fehler im Griff, erst zwei sind es im zweiten Durchgang, bei Zverev steht die Zahl fünf. Das siebte Spiel im zweiten Satz geht an den Außenseiter, der mit 4:3 in Führung geht.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 3:3: Zverev gerät in eine Diskussion mit dem Stuhlschiedsrichter, der zuvor noch etwas mit einer Linienrichterin zu klären hatte und Zverev somit noch nicht aufschlagen konnte. Der Deutsche wird verwarnt, kann sich dann aber doch auf sich selbst konzentrieren und hat den Spielball, den er mit einem guten Aufschlag durch die Mitte auch nutzen kann. Beim Seitenwechsel hat er den Vorfall aber noch nicht vergessen und wechselt ein paar Worte mit dem Referee. Er sollte das schnell abhaken.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 2:3: Doch das macht Zverev dann stark, er serviert gut nach außen und zwingt Watanuki zum Returnfehler. Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 2:3: Jetzt wird es brenzlig! Zverev unterläuft der erste Doppelfehler überhaupt im Match, was gleichbedeutend ist mit der ersten Breakchance für Watanuki bei 30:40!

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 2:3: Das Wetter ist heute sommerlich warm in Wimbledon mit 28 Grad Außentemperatur und blauem Himmel. Das macht das Spiel auf den Rasenplätzen deutlich schneller. Beide Spieler kommen mit den Bedingungen augenscheinlich gut zurecht. Zverev verpasst es jedoch, Watanuki am Netz mit einer Rückhand cross zu passieren. Stattdessen wählt er den Schlag longline in die Vorhand, bei dem sich Watanuki kaum bewegen muss, um ihn zu bekommen. Der Japaner holt sich das Spiel zum 3:2.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 2:2: Nach zehn Punkten in Folge gerät dann mal eine Vorhand Zverevs etwas zu lang und Watanuki meldet sich als Rückschläger zurück auf der Anzeigetafel. Das sorgt jedoch nicht für Verunsicherung bei Zverev, der mit einem erfolgreichen Netzangriff kontert und dann das Spiel mit einem Service Winner durch die Mitte gewinnt. Der Deutsche kann so zum 2:2 ausgleichen.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 1:2: Es kommt in dieser Phase kaum zu längeren Ballwechseln, beide gehen auf die schnellen Punkte. Watanuki serviert in diesem Service Game überwiegend nach außen und zieht Zverev damit weit aus dem Feld, um anschließend den Punkt mit einem Crossball zu machen, wenn Zverev ihn zuvor überhaupt zurückgebracht hat. Das gelingt dem Japaner und er geht mit 2:1 in Führung.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 0:1: Er kann und zwar glatt. Zwei Asse sind auch direkt wieder dabei und insgesamt vier erste Aufschläge. Nun legt Zverev gleich nach.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4, 0:0: Watanuki eröffnet den zweiten Satz wie auch schon den ersten mit dem Aufschlag. Kann er wieder vorlegen?

Satzfazit: Alexander Zverev gewinnt den ersten Satz gegen Yosuke Watanuki durch ein frühes Break zum 3:2, das er in der Folge nach vorne bringt. Der Deutsche hat eine bessere Quote beim ersten Aufschlag und auch wenn Watanuki gut nach dem zweiten Service Punktet und mehr Winner schlägt, so macht er im Umkehrschluss zu viele Fehler und man merkt dann insgesamt doch einen Qualitätsunterschied. Dennoch sollte Zverev das Match jetzt keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, denn Watanuki ist motiviert und wird alles geben, um noch einmal zurückzukommen.

A. Zverev . Y. Watanuki 6:4: Watanuki muss nun natürlich draufgehen und hat durchaus die Gelegenheit, Zverev unter Druck zu setzen. Doch er macht drei leichte Fehler und so hat der Deutsche schnell drei Satzbälle. Davon nutzt Zverev direkt den ersten Versuch per Service Winner und hat nach 32 Minuten den ersten Satz mit 6:4 gewonnen.

A. Zverev . Y. Watanuki 5:4: Der Japaner gibt alles und geht viel Risiko, dadurch steht er mittlerweile bei acht Assen und 15 Winnern insgesamt, aber auch 10 Unforced Errors. Das ist ordentlich und hält ihn in der Partie. Er holt sich das Spiel zum 4:5 glatt, jetzt hat es Zverev in der Hand, den Satz zuzumachen.

A. Zverev . Y. Watanuki 5:3: Zverev macht auch die nächsten beiden Punkte und damit das Spiel zum 5:3 mit dem ersten Aufschlag als Basis. Darauf kann er sich verlassen, wenn es eng wird. Watanuki muss nun seinen Aufschlag durchbringen, um im Satz zu bleiben.

A. Zverev . Y. Watanuki 4:3: Zverev muss eine brenzlige Situation bei 0:30 überstehen, kann sich jedoch in diesen Momenten auf seinen ersten Aufschlag verlassen. Der kommt zweimal hintereinander, einmal per Ass. 30 beide.

A. Zverev . Y. Watanuki 4:3: Watanuki kann seinen Aufschlag halten und auf 3:4 verkürzen. Er macht trotz des Fünfsatz-Matches gegen Hüsler gestern einen frischen Eindruck, läuft aber weiterhin dem Break hinterher.

A. Zverev . Y. Watanuki 4:2: Zverev gelingt sein erstes Ass und damit hat er den Spielball. Dabei muss er über den zweiten Aufschlag gehen, doch Watanukis Return ist etwas zu lang. Zverevs Quoten beim Aufschlag sind mit 88 Prozent beim ersten und 63 Prozent beim zweiten Aufschlag sehr ansehnlich, so kann es weitergehen. Es steht 4:2 aus Zverevs Sicht.

A. Zverev . Y. Watanuki 3:2: Aber Watanuki hat etwas dagegen, er setzt aus dem Halbfeld einen starken Winner mit der Vorhand cross. Damit hat er zu diesem Zeitpunkt sieben Winner, das sind vier mehr als Zverev (3). 30 beide!

A. Zverev . Y. Watanuki 3:2: Jawohl! Zverev returniert gut und geht dann ans Netz vor, wo er Watanuki mit einem gefühlvollen Stopp ins Leere laufen lässt. Das ist ein solider Start, Zverev will nun das Break beim Zwischenstand von 3:2 bestätigen.

A. Zverev . Y. Watanuki 2:2: Hilfreich fürs Weiterkommen wäre ein Break und Zverev ist nach einem Doppelfehler des Gegners kurz davor! Packt er jetzt zu?

Ausblick: Parallel wird auf Court 18 der mögliche Gegner in Runde 3 ermittelt. Dort führt Matteo Berretini mit 1:0 nach Sätzen gegen Alex de Minaur. Sollte Zverev also heute gewinnen, wartet auf jeden Fall eine anspruchsvolle Aufgabe auf ihn.

A. Zverev . Y. Watanuki 2:2: Zverev hat seinen ersten Aufschlag gefunden und immer, wenn der im Feld ist, macht der Deutsche bislang auch den Punkt. Das ist eine wichtige Grundlage und beschert ihm den glatten Spielgewinn zum 2:2.

A. Zverev . Y. Watanuki 1:2: Zverev vergibt eine weitere Breakchance, ehe Watanuki per Ass auf Spielball stellt und diesen dann auch verwandelt. Das war die erste und sicher nicht letzte brenzlige Situation für den Außenseiter, die er aber gut gemeistert hat. So steht es 2:1 und alles bleibt in der Reihe.

A. Zverev . Y. Watanuki 1:1: Jetzt ist Zverev im Spiel und hat seinen ersten Breakball nach Fehler des Japaners per Vorhand. Der muss dann über den zweiten Aufschlag gehen, aber Zverev verzieht die Rückhand ganz knapp. Einstand!

A. Zverev . Y. Watanuki 1:1: Zverev liefert eine gute Antwort mit zwei Service Winnern hintereinander. Den Spielball ist etwas glücklich, weil Watanuki am Netz den Punkt eigentlich eintütet muss, aber hektisch den Volley seitlich verschlägt. Verständlich, dass auch bei ihm noch Nervosität im Spiel ist. Zverev macht anschließend das Spiel zum 1:1.

A. Zverev . Y. Watanuki 0:1: Nervöser Start des Deutschen, der zweimal über den zweiten Service kommen muss und dann den Punkt nicht macht. Watanuki ist schon besser drin und geht auf die Aufschläge aggressiv drauf, während Zverev noch zu passiv agiert. 0:30!

A. Zverev . Y. Watanuki 0:1: Der Japaner startet sicher und holt sich das erste Auftaktspiel zu 15. Den entscheidenden Punkt holt er mit einem Winner per Vorhand longline. Nun ist Zverev mit dem Aufschlag dran bei 0:1 aus seiner Sicht.

A. Zverev . Y. Watanuki 0:0: Es ist angerichtet und Watanuki schlägt als Erster auf!

Vor Beginn: Der Gegner: Yosuke Watanuki! Mit dieser Basis ist er natürlich auch gegen Yosuke Watanuki der klare Favorit. Er brauchte für seinen Sieg nur 2 Stunden und 15 Minuten, während der Japaner einen Fünfsatz-Krimi gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler überstehen musste und nach fast genau vier Stunden Spielzeit den Matchball verwandelte. Watanuki steht erstmals im Hauptfeld von Wimbledon, nachdem er im Finale der Qualifikation den Österreicher Dennis Novak besiegt hatte. Anfang des Jahres hatte Watanuki schon in der 2. Runde von Wimbledon gestanden und kratze im April an den Top 100 der Welt. Aktuell wird er an Position 116 geführt und dürfte nach diesem Turnier weiter klettern.

Vor Beginn: Problemloser Auftakt: Während etwa Topfavorit Novak Djokovic oder Jannik Sinner heute bereits ihre Drittrunden-Matches absolvieren, muss Zverev dort erstmal hinkommen. Seine Leistung im Spiel gegen Brouwer war aber vielversprechend im Hinblick auf den weiteren Turnierverlauf. Nach mühevollem Auftakt im ersten Satz holte sich Zverev das erste Break und danach den Satz, anschließend gewann er zweimal den Tiebreak. Verlassen konnte sich der Deutsche dabei auf seinen Aufschlag: Er servierte 68 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, darunter waren satte 20 Asse.

Vor Beginn: Zverev kritisiert Turnierveranstalter: Es war ein zäher Auftakt für die deutsche Nummer 1 ins Turnier. Ursprünglich war sein Auftakt gegen den Niederländer Gijs Brouwer auf Dienstag angesetzt, wurde dann aber zweimal wegen Regens auf den jeweils nächsten Tag gelegt. Zverev setzte sich letztendlich problemlos in drei Sätzen durch, kritisierte danach aber die Veranstalter für die Ansetzungen. Für den Regen könne niemand etwas, jedoch habe es andere Möglichkeiten gegeben im Bezug auf die Spiele, die auf den überdachten Plätzen stattfanden, so der Vorwurf des Hamburgers. Zverevs Spiel war am Donnerstag schließlich auf dem überdachten Court 1 angesetzt worden, da hatte es aber ohnehin nicht mehr geregnet.

Vor Beginn: Medvedev ist durch! Medvedev hat soeben den Tiebreak im dritten Satz gewonnen und sich so das Match gegen Mannarino geholt. Zverev und Watanuki können sich also bereitmachen und werden in gut 15-20 Minuten auf den Platz kommen.

Vor Beginn: Das Match startet im Anschluss an die zuvor auf dem Court 2 fortgesetzte Partie zwischen Daniil Medvedev und Adrian Mannarino, die derzeit im dritten Satz ist.

Vor Beginn: Alexander Zverev bekommt es einen Tag nach seinem Auftakt in Wimbledon mit Yosuke Watanuki zu tun. Eine machbare Aufgabe für den Deutschen, gegen den Japaner geht Zverev nämlich als großer Favorit in das Match.

Vor Beginn: Das Zweitrundenduell in Wimbledon startet voraussichtlich um 14.30 Uhr auf.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und Yosuke Watanuki.

