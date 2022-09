Auftakt in den Laver Cup 2022! Wir begleiten alle vier Matches des Tages, inklusive Roger Federers Abschiedsspiel im Liveticker.

Welche Mannschaft kann sich am Auftakttag des Turniers absetzen - Team Europa oder Team Welt? Hier im Liveticker bei SPOX gibt's die Antwort.

Tennis, Laver Cup: Roger Federers Abschied heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Höhepunkt des heutigen Tages ist selbstredend das Doppelmatch mit den langjährigen Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal. Haben sich die beide Ausnahmeathleten doch jahrzehntelang hitzige Duelle geliefert, scheint nunmehr ein innige Freundschaft entstanden zu sein. Sowohl Federer, der seine Karriere nach diesem Match beenden wird, als auch Nadal betonten im Vorfeld mehrfach die gegenseitige Wertschätzung und die Freude nun endlich in einem Team zu spielen.

Vor Beginn: Als Austragungsort dient in diesem Jahr wieder ein europäischer Standort. In der O2-Arena in London werden alle vier Spieltage abgehalten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des ersten Spieltages beim Laver Cup.

Tennis, Laver Cup: Roger Federers Abschied heute im Liveticker - Die Spiele des Tages

Modus Begegnung Beginn Einzel Casper Ruud (DEN) vs. Jack Sock (USA) 14.00 Uhr Einzel Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Diego Schwartzman (ARG) 15.20 Uhr Einzel Andy Murray (GBR) vs. Alex de Minaur (AUS) 20.00 Uhr Doppel Roger Federer (SUI) & Rafael Nadal (ESP) vs. Jack Sock (USA) & Frances Tiafoe (USA) 21.20 Uhr

Tennis, Laver Cup: Roger Federers Abschied heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Alle Turnierspiele werden in Deutschland exklusiv vom Privatsender Eurosport übertragen. Der Kanal Eurosport 1 ist frei empfänglich und damit im Free-TV verfügbar. Wer sich die Ausstrahlung im Livestream zu Gemüte führen will, kann einfach die Plattform JOYN aufrufen. Hier ist der Zugang kostenfrei. Hier geht's direkt dahin.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Tennis, Laver Cup: Roger Federers Abschied heute im Liveticker - Roger Federer im Steckbrief