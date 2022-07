Novak Djokovic trifft heute im Halbfinale von Wimbledon auf den Briten Cameron Norrie. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

Novak Djokovic ist auf einem guten Weg, seine siebte Wimbledon-Trophäe in seiner Karriere zu gewinnen. Zuerst muss er sich jedoch erst einmal heute gegen Cameron Norrie im Halbfinale durchsetzen. Wir bieten das Match im Liveticker an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Novak Djokovic vs. Cameron Norrie: Halbfinale in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Novak Djokovic, dem amtierenden Wimbledon-Champion, im Halbfinale hat eigentlich so gut wie jeder Tennisfan gerechnet. Anders ist es bei seinem heutigen Gegner Cameron Norrie, der zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinale steht und dementsprechend klarer Underdog ist. Schafft er die große Sensation?

Vor Beginn: Das Match findet auf dem Centre Court in London statt und geht um 14.30 Uhr los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Halbfinale bei Wimbledon zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie.

Novak Djokovic vs. Cameron Norrie: Halbfinale in Wimbledon heute im TV und Livestream

Wer die Partie Djokovic vs. Norrie heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte am Grand-Slam-Turnier in London und zeigt das Duell ab 14.15 Uhr auf Sky Sport 1 (HD).

Neben der Pay-TV-Übertragung wird auch ein Livestream bei Sky angeboten, den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW schauen könnt.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Wimbledon 2022: Terminplan