Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Zeitplan, Ort, Gegner, Spieler, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Mit der 110. Auflage des Davis Cups geht der relevanteste Teamwettbewerb im Tennissport in die nächste Runde. Zeitplan, Ort, Gegner, Spieler, Modus, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Informationen zum Turnier, an dem auch die deutschen Tennis-Asse teilnehmen.

Der Davis Cup, ein Tenniswettbewerb, in dem die Spieler aus aller Welt in ihren Nationalmannschaften gegeneinander antreten, geht in die 110. Runde. Nachdem die Qualifikationsphase zu Ende ist, stehen die 16 Nationen, die an der Gruppenphase teilnehmen, fest. Titelverteidiger Russland darf aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine in diesem Jahr nicht teilnehmen. Dies gilt auch für das Team aus Belarus.

Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Zeitplan, Ort, Gegner, Spieler, Modus

Eine der 16 Nationen, die im September, wenn die Gruppenphase losgeht, mit von der Partie sein wird, ist das deutsche Tennis-Nationalteam um Olympiasieger Alexander Zverev. Die Deutschen sicherten sich ihren Platz im Turnier mit einem 3:1-Sieg über Brasilien in der Qualifikation.

Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Zeitplan

Der Davis Cup 2022 wird auf zwei größere Turnierabschnitte aufgeteilt: zum einen auf die Gruppenphase, zum anderen auf die K.o.-Phase. Die Gruppenphase findet vom 14. bis zum 18. September statt. Die K.o.-Phase ist für den Zeitraum vom 23. bis zum 27. November geplant.

Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Ort

Gleich mehrere europäische Städte dienen dabei als Austragungsorte - pro Gruppe eine. Gespielt wird in der Unipol Arena in Bologna, Italien, in der Emirates Arena in Glasgow, Schottland, im Stadion am Hamburger Rothenbaum in Deutschland, im Pavello Municipal Font de Sant Lluis in Valencia, Spanien, und in der Martin Carpena Arena in Malaga, Spanien.

© getty Alexander Zverev wird Team Deutschland beim Davis Cup 2022 anführen.

Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Gegner

Als Grundlage für die Auslosung der Gruppen wurde das Davis-Cup-Ranking am 7. März herangezogen. In dieser Rangliste, die der Vorjahresfinalist Kroatien anführte, war Deutschland auf Rang fünf. Zugelost wurde das deutsche Team schließlich der Gruppe C, in der die Gegner Frankreich, Belgien und Australien heißen. Die Spiele der Gruppe C finden allesamt in Hamburg statt. Somit genießt das deutsche Team für die Gruppenphase dreimal einen Heimvorteil.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Kroatien Spanien Frankreich USA Italien Kanada Deutschland Großbritannien Argentinien Serbien Belgien Kasachstan Schweden Südkorea Australien Niederlande

Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Spieler

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev wird, nachdem er im vergangenen Jahr nicht mit dabei war, 2022 für Team Deutschland in seiner Heimatstadt Hamburg antreten. "Ich werde daran nicht nur aktiv teilnehmen, sondern mich auch intensiv in die Veranstaltung einbringen", sagte der 25-Jährige und fügte hinzu: "Mit dem Heimvorteil im Rücken hat Deutschland eine große Chance, den Aufstieg in das Finalturnier zu schaffen."

Das Team von Kapitän Michael Kohlmann komplettieren - sollte bis dahin keine Verletzung oder Ähnliches ihre Teilnahmen verhindern - aller Voraussicht nach Jan-Lennard Struff und das Doppel-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Modus

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es ein paar Neuerungen, was den Modus betrifft. Nicht mehr 18, sondern 16 Nationen nehmen am Davis Cup teil. Die Verringerung der Teilnehmeranzahl beeinflusst zudem auch die Bildung der Gruppen. Die 16 Nationen, die den Sprung in die Gruppenphase geschafft haben, sind nämlich auf vier Vierer-Gruppen und nicht mehr auf sechs Dreier-Gruppen aufgeteilt.

In den jeweiligen Gruppen kommt der Jeder-gegen-Jeden-Modus zum Einsatz. Die besten zwei Mannschaften je Gruppe, also acht insgesamt, ziehen dann in die Davis Cup Finals ein, die im November 2022 über die Bühne gehen. Dort geht es dann weiter mit der K.o.-Phase: mit dem Viertelfinale, Halbfinale und schließlich dem Finale um den Davis-Cup-Titel 2022.

Pro Begegnung zwischen zwei Mannschaften, also Nation 1 gegen Nation 2, werden drei Matches absolviert: zwei Einzel und ein Doppel. Wer mindestens zwei davon für sich entscheidet, gewinnt auch das gesamte Aufeinandertreffen. Um wiederum ein Match - egal ob Einzel oder Doppel - zu gewinnen, braucht man zwei erfolgreiche Sätze. Dies alles gilt nicht nur für die Gruppenphase, sondern auch für die K.o.-Spiele.

Tennis - Davis Cup Gruppenphase mit Deutschland: Übertragung im TV und Livestream

Da das Turnier zeitlich noch eine Weile entfernt liegt, ist noch nicht bekannt, wer die Spiele beim Davis Cup 2022 im TV und Livestream überträgt. Letztes Jahr war es der österreichische Privatsender ServusTV, der auch in Deutschland die Matches zeigte. Es ist durchaus möglich, dass das Turnier auch in diesem Jahr von ServusTV im TV und im Livestream übertragen wird.

Tennis - Davis Cup: Die vergangenen zehn Sieger