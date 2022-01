Am Montag beginnen in Melbourne die Australian Open. Wir zeigen Euch, wie viele Zuschauer in den Arenen vor Ort live dabei sein dürfen.

An diesem Montag, 17. Januar, beginnt mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Traditionell schlagen die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Melbourne, genau genommen im Melbourne Park, zum ersten Highlight des Jahres auf. In diesem Jahr dauern die Australian Open bis zum 30. Januar an.

Die Australian Open sind seit jeher ein Zuschauermagnet. Zehntausende Zuschauer pilgerten in der Vergangenheit zu den Spielen im Melbourne Park - teilweise bis zu 120.000 an einem Tag. Durch die weltweite Corona-Pandemie dürfen in diesem Jahr aber wesentlich weniger Zuschauer auf die schmucke Anlage.

Tennis - Australian Open 2022: Wie viele Zuschauer sind in den Arenen erlaubt?

Im Laufe dieser Woche kündigte die Regionalregierung in Melbourne an, wegen steigender Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria die Zuschauerkapazität auf 50 Prozent der Kapazität zu begrenzen. Alle bisher bereits gekauften Tickets behalten aber ihre Gültigkeit. Für alle Zuschauer gelte zudem eine Maskenpflicht.

Bei den Australian Open wird vor allem an den ersten Turniertagen auf über zehn Plätzen gespielt. Im Melbourne Park gibt es vier große Stadien - die Rod Laver Arena, die John Cain Arena, Margaret Court Arena und die Show Court Arena. In diesen Arenen dürfen nach den neuen Bestimmungen nur die Hälfte der zur Verfügung stehenden Plätze besetzt sein. Das gilt auch für die vielen Nebenplätze.

Australian Open 2022: Zuschauer in den großen Stadien im Überblick

Stadion Kapazität Zugelassene Zuschauer in diesem Jahr Rod Laver Arena 15.000 7.500 John Cain Arena 10.000 5.000 Margaret Court Arena 7.500 3.750 Show Court Arena 5.000 2.500

Tennis: Australian Open 2022 live im TV und Livestream

In Deutschland können die Australian Open auch in diesem Jahr in aller Ausführlichkeit live verfolgt werden. Die Übertragungsrechte liegen bei Eurosport gesichert. Der Privatsender zeigt an jedem Turniertag mehrere Stunden live im Free-TV, an den ersten Turniertagen jeweils ab 1 Uhr in der Nacht bis zur Beendigung aller Spiele.

Die TV-Übertragung von Eurosport wird auch im Livestream ausgestrahlt. Dieser ist jedoch kostenpflichtig. Der Zugang zum Eurosport Player kostet 6,99 Euro pro Monat.

Dieses Geld können sich Kunden von DAZN sparen. Durch eine Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport, findet Ihr die beiden Eurosport-Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich auch auf der DAZN-Plattform vor.

Zusätzlich hat DAZN jede Menge weiteren Livesport aus anderer Sportarten im Angebot. Fußballfans können beispielsweise die Champions League, Bundesliga (Freitags- und Sonntagsspiele), Serie A, Ligue 1, Primera Division, Nations League sowie viele nationale Pokalwettbewerbe (FA Cup, Carabao Cup, Coppa Italia, Coupe de France usw.) im Livestream sehen. Aber auch Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling, Rugby, Ski alpin, Skispringen, Biathlon, Handball oder Darts zählen zum DAZN-Repertoire.

Um auf all dies zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abo, welches Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr kostet.

