Bei den Australian Open bestreiten Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev das zweite Halbfinale. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

Bei den Australian Open spielen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev um den Finaleinzug gegen Rafael Nadal, der sich im ersten Halbfinale gegen Matteo Berrettini durchsetzte. In unserem Liveticker halten wir Euch zeitnah das Geschehen in Melbourne auf dem Laufenden.

Australian Open: Halbfinale Stefanos Tsitsipas vs. Daniil Medvedev heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch Daniil Medvedev startete mit einem ungefährdeten Drei-Satz-Sieg in das Turnier, sein Gegner zum Auftakt war der Schweizer Henri Laaksonen. Im Anschluss ging es für den Russen gegen Nick Kyrgios. Der Australier zwang Daniil Medvedev in einen vierten Satz, den der US-Open-Sieger dank zweier Breaks klar für sich entschied. Ohne Satzverlust schaffte der Russe wiederum das Weiterkommen in der dritten Runde gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp.

Vor Beginn: Einen echten Thriller lieferte sich Stefanos Tsitsipas im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz, den der Weltranglistenvierte nach 1:2-Satzrückstand und trotz 15 Breakbällen gegen sich nach fünf Sätzen noch gewinnen konnte. Eine sehr überzeugende Leistung zeigte der Grieche schließlich in der Runde der letzten Acht mit einem klaren 6:3, 6:4, 6:2-Erfolg gegen den Italiener Jannik Sinner.

Vor Beginn: Der Grieche startete mit einem souveränen Drei-Satz-Sieg gegen den Schweden Mikael Ymer in das Turnier. In den Runden zwei und drei ging es für den 23-Jährigen dann schon deutlich enger zu. Sowohl in der Partie gegen den Argentinier Sebastian Baez, in der Stefanos Tsitsipas nur vier seiner 18 Breakmöglichkeiten nutzte, als auch im anschließenden Match gegen den Franzosen Benoît Paire setzte er sich nach vier Sätzen durch.

Vor Beginn: Während Tsitsipas im Viertelfinale gegen Jannik Sinner klar in drei Sätzen begann musste Medvedev gegen den Kanadier Felix Augier-Aliassime über die volle Distanz gehen. Nach einem 0:2-Satzrückstand drehte Medvedev auf und sicherte sich doch noch den Halbfinaleinzug. Von den bisherigen acht Spielen gegeneinander gewann Medvedev sechs.

Vor Beginn: Um 9.30 Uhr werden die beiden Akteure heute die Rod Laver Arena betreten. Nach einer fünfminütigen Einschlagphase beginnt das Match.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Halbfinales der Australian Open zwischen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev.

Australian Open: Halbfinale Stefanos Tsitsipas vs. Daniil Medvedev heute im Liveticke heute live im TV und Livestream

Auf DAZN seht Ihr das Australian-Open-Halbfinale zwischen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev ab 9.30 Uhr live. DAZN zeigt dabei die Übertragung von Eurosport. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Auf dem Sportsender seht Ihr die Partie live und in voller Länge im Free-TV. Zudem bietet Eurosport den kostenpflichtigen Eurosport Player an, mit dem Ihr das Match ebenfalls live verfolgen könnt.

