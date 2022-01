Alexander Zverev vs. John Millman: Australian Open 2. Runde JETZT im Liveticker

Bei den Australian Open muss die deutsche Nummer Eins Alexander Zverev heute gegen den Australier John Millman ran. Hier könnt Ihr das Match der 2. Runde im Liveticker verfolgen.

Nach seinem Sieg gegen DTB-Kollege Daniel Altmaier ist Alexander Zverev heute gegen den Lokalmatador John Millman gefordert. Ob die deutsche Nummer Eins heute seiner Favoritenrolle gerecht werden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Alexander Zverev vs. JohnMillman: Australian Open 2. Runde - Das aktuelleErgebnis

Australian Open, 1. Runde 1. Satz 2. Satz 3. Satz Alexander Zverev John Millman

Alexander Zverev vs. John Millman: Australian Open 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: John Millman hatte bei den Grand Slams zuletzt wenig zu jubeln. Im Jahr 2021 schied der Australier bei all seinen drei Major-Auftritten in Runde eins aus. Dabei weiß der 32-Jährige eigentlich, wie es auf der großen Bühne geht. 2018 zog Millman nach einem sensationellen Erfolg über Roger Federer ins Viertelfinale der US Open ein und feierte damit sein bestes Grand-Slam-Resultat.

Vor Beginn: Alexander Zverev konnte sich in der 1. Runde der Australian Open über einen glatten Dreisatz-Erfolg freuen. Gänzlich zufrieden war die deutsche Nummer Eins mit seiner Leistung jedoch nicht. Er wurde stark gefordert durch den teilweise großartig aufspielenden DTB-Kollegen Daniel Altmaier. Sein heutiger Gegner, John Millman, konnte in der 1. Runde den Spanier Feliciano Lopez in vier Sätzten bezwingen. Zverev ist heute sicherlich der Favorit in diesem Match.

Vor Beginn: Das Match startet heute gegen 10.30 Uhr in der Rod Laver Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und John Millman.

Alexander Zverev vs. John Millman: Australian Open 2. Runde heute live im TV und Livestream

Auf DAZN seht Ihr die heutige Partie zwischen Alexander Zverev und John Millman ab 09.00 Uhr live und in voller Länge. DAZN zeigt dabei die Übertragung von Eurosport. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Auf dem Sportsender seht Ihr die Partie ebenfalls live und in voller Länge im Free-TV. Zudem bietet Eurosport den kostenpflichtigen Eurosport Player an, mit dem Ihr das Match ebenfalls live verfolgen könnt.

