Angelique Kerber trifft heute im Wimbledon-Viertelfinale auf Karolina Muchova. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Angelique Kerber spielt gegen Karolina Muchova um den Einzug ins Wimbledon-Halbfinale. Kann die Siegerin von 2018 ihren Lauf fortsetzen? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Wimbledon, Viertelfinale: Angelique Kerber vs. Karolina Muchova heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Angelique Kerber erlebt am Ort ihres bisher größten Triumphes eine Rückkehr zu alter Stärke. Nach einem eher schwachen Tennisjahr ist sie rechtzeitig zur Rasensaison wieder in Form gekommen. Im Achtelfinale spielte sie gestern gegen "Wunderkind" Coco Gauff stark auf und gewann in zwei Sätzen. Ihre heutige Gegnerin aus Tschechien gab im bisherigen Turnierverlauf erst einen Satz ab. Die 24 Jahre alte Nummer 22 der Weltrangliste stand in diesem Jahr schon im Halbfinale der Australian Open.

Vor Beginn: Das Spiel findet auf dem Court No. 1, dem zweitgrößten Platz der Anlage des All England Lawn Tennis and Croquet Club, statt. Vor Kerber und Muchova bestreiten auf diesem ab 14 Uhr Karolina Pliskova (Tschechien) und Viktorija Golubic (Schweiz) ihr Viertelfinale. Vor 15 Uhr wird das Spiel von Kerber auf keinen Fall los gehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Viertelfinalspieles von Wimbledon zwischen Angelique Kerber und Karolina Muchova aus Tschechien.

Wimbledon, Viertelfinale: Angelique Kerber vs. Karolina Muchova heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV könnt Ihr das Viertelfinale von Wimbledon mit Angelique Kerber heute nicht verfolgen. Die exklusiven Übertragungsrechte am dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres liegen bei Sky. Für den Pay-TV-Sender benötigt Ihr ein Abo.

Auf den Kanälen Sky Sport1 bis Sky Sport3 wird heute von den Spielen in Wimbledon berichtet. Auf einem dieser Kanäle ist das Spiel von Angelique Kerber zu sehen.

Ebenso bietet Sky seinen Abonnenten einen Livestream via Sky Go an. Ohne Abo besteht die Möglichkeit, sich ein kostenpflichtigen Sky Ticket zu buchen.

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011