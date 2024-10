Schach WM 2024: Warum ist Magnus Carlsen nicht dabei?

Magnus Carlsen gilt als einer der besten Schachspieler aller Zeiten. Von 2013 bis 2023 hielt er den Weltmeistertitel im klassischen Schach und konnte in diesem Zeitraum alle fünf WM-Matches für sich entscheiden. Aktuell ist der Norweger Weltmeister im Schnell- und Blitzschach, insgesamt konnte der 33-jährige zwölf Weltmeistertitel in diesen beiden Formaten gewinnen. Erst im September verlieh ihm der internationale Schachverband FIDE den G.O.A.T.-Award (Greatest of All Time) für den besten Schachspieler aller Zeiten.

Nach seinem letzten WM-Match im Jahr 2022 gab Magnus Carlsen bekannt, dass er seinen Titel nicht erneut verteidigen möchte. Seinen Rückzug begründete das Schach-Genie mit fehlender Motivation. Seine Entscheidung hatte demnach auch mit dem Format der Schach-WM zu tun. Magnus Carlsen haderte mit dem langen Modus, zudem war die extensive Vorbereitung für den Norweger mit zu viel Aufwand und einem zu geringen Ertrag verbunden. "Ich bin nicht motiviert, noch ein WM-Match zu bestreiten. Aus historischen Gründen wäre es interessant, aber es gäbe für mich nicht viel zu gewinnen", sagte Carlsen damals.

Dennoch hat sich die Nummer Eins der Welt nicht aus dem Schachzirkus zurückgezogen. Carlsen nimmt weiterhin an zahlreichen Events teil und bestreitet auch weiterhin klassische Schachturniere.

Mit dem WM-Zyklus hat der wohl beste Spieler aller Zeiten allerdings abgeschlossen. Am Kandidatenturnier, das den Herausforderer für das WM-Match gegen den amtierenden Weltmeister determiniert, nahm Carlsen Anfang 2024 nicht teil. Aus dem Kandidatenturnier ging im vergangenen April der erst 18-jährige Inder Gukesh Dommaraju als Sieger hervor. Er wird Ende 2024 gegen den Chinesen Ding Liren um den Weltmeistertitel im klassischen Schach kämpfen.