Tour de France 2021: 1. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Grand Tour startet wieder! In Frankreich beginnt heute die Tour de France mit der 1. Etappe. Hier bekommt Ihr alle Informationen dazu.

Die Tour de France startet im Jahr 2021 in Brest. Bei der 1. Etappe handelt es sich aber nicht um einen Prolog, sondern um eine 187 Kilometer lange Flachetappe.

Erstes Ziel ist am Samstag, 26. Juni, Landerneau. Dort steht am Ende eine kleine Rampe an. Ein Sprinter wird daher nach der Etappenankunft wohl nicht ins Gelbe Trikot schlüpfen.

Wie Ihr die 1. Etappe der Tour de France heuet live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Tour de France 2021: 1. Etappe heute live im TV und Livestream

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Tour de France in diesem Jahr im TV und Livestream zu verfolgen.

Tour de France 2021: 1. Etappe heute live im Free-TV

Im Free-TV zeigt Eurosport die komplette Etappe live. Ab 12 Uhr beginnt die Übertragung. Auch das Erste überträgt den Auftakt.

Der öffentlich-rechtliche Sender steigt aber erst ab 14.35 Uhr ein. Damit ist in der ARD im TV aber die Entscheidung zu sehen.

© Tour de France Auf der 1. Etappe gibt es sechs kleine Bergwertungen.

Tour de France 2021: 1. Etappe heute live im Livestream

Die ganze Etappe gibt es dagegen bei sportschau.de im Livestream. Ebenfalls einen Livestream hat Eurosport im Angebot. Im Gegensatz zur ARD ist dieser jedoch nur kostenpflichtig über den Eurosport Player abrufbar.

Dennoch gibt es einen Weg, den Livestream von Eurosport kostenfrei zu empfangen. DAZN hat nämlich eine Kooperation mit dem Sportsender. Sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 könnt Ihr über DAZN sehen. Den Streamingdienst könnt ihr die ersten 30 Tage kostenfrei testen. Damit wäre die gesamte Tour de France abgedeckt.

Im Anschluss kostet ein Abo entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

DAZN hat unter anderem Live-Spiele der Champions League, Bundesliga, Europa League, Serie A, Primera Division und der Ligue 1 im Angebot. Außerdem seht Ihr ausgewählte Spiele der NBA, NFL und NHL. Hinzu kommen UFC-Events, Boxfights, Tennis- und Darts-Turniere und vieles mehr.

Tour de France 2021: 1. Etappe heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Tour de France, 1. Etappe

Datum: 25. Juni 2021

Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Etappenstart: 12.10 Uhr

12.10 Uhr Übertragung TV: ARD (ab 14.35 Uhr) , Eurosport

Übertragung Livestream: sportschau.de, EurosportPlayer, DAZN

Tour de France 2021: 1. Etappe heute live im Liveticker

Ihr könnt die 1. Etappe nicht im TV oder Livestream verfolgen? Dann bietet SPOX eine Alternative an. Wir tickern alle Teilabschnitte der Tour de France live mit.

Hier geht es zum Liveticker der 1. Etappe.

© getty Emanuel Buchmann ist bei der Tour de France 2021 mit dabei.

Tour de France 2021: Deutsche Starter

Emanuel Buchmann (Team: bora-hansgrohe)

Nils Politt (bora-hansgrohe)

Simon Geschke (Cofidis)

Jasha Sütterlin (DSM)

Jonas Rutsch (EF Education-Nippo)

Jonas Koch (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Andre Greipel (Israel Start-up! Nation)

Rick Zabel (Israel Start-up! Nation)

Tony Martin (Jumbo-Visma)

Roger Kluge (Lotto-Soudal)

Max Walscheid (Qhubeka Assos)

