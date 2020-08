Nach dem gestrigen Start in die Tour de France 2020 steht am heutigen Sonntag die zweite Etappe an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Geschehen im Liveticker mitverfolgen.

Jetzt kostenlosen Probemonat auf DAZN sichern und die Tour de France 2020 im Eurosport-Channel sehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Tour de France 2020: Die zweite Etappe heute im Liveticker

Vor Beginn: Als Führender der Gesamtwertung geht der gestrige Tagessieger Alexander Kristoff ins Rennen. Der Norweger vom UAE-Team Emirates war auf den ersten 156 Kilometern der Schnellste.

Vor Beginn: Nach rund 46 km steht mit dem Col de la Colmiane ein 16,3 km langer Anstieg mit durchschnittlicher Steigung von 6,3 Prozent an. Wenig später folgen noch der Col de Turini und der Col d'Eze, bevor in Nizza um den Sieg gesprintet wird. Beim letzten Anstieg am Col de Quatre Chemins wird es dann statt Bergpunkten für die drei Erstplatzierten Zeit-Bonifikationen geben.

Vor Beginn: An Tag zwei der diesjährigen Tour de France steht eine durchaus schwierige Etappe an. Start und Ziel des Rundkurses ist erneut in Nizza, das Streckenprofil ist dennoch weitaus hügeliger als gestern.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Tour de France. Der Etappenstart ist auf etwa 13 Uhr terminiert, der scharfe Start wird gegen 13.20 Uhr erfolgen.

Die Tour de France 2020 im TV und Livestream

Die Tour de France 2020 könnt Ihr wahlweise in der ARD oder bei Eurosport sehen. Beide Sender zeigen auch die zweite Etappe live und in voller Länge. Bei der ARD werden in der Regel mindestens 90 Minuten des Rennens direkt gezeigt, der Rest kann im Livestream verfolgt werden. Auch Eurosport bietet einen Livestream an, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Mit Eurem DAZN-Abonnement könnt Ihr die Tour de France ebenfalls live sehen. Dort könnt Ihr problemlos auf den Eurosport-Channel zurückgreifen.

Tour de France 2020 - Gesamtwertung nach 1 von 21 Etappen

Pl. Land Name Team Zeit 1 NOR Alexander Kristoff UAE Team Emirates (UAD) 3:46:13 2 DEN Mads Pedersen Trek - Segafredo (TFS) +04 3 NED Cees Bol Team Sunweb (SUN) +06 4 IRE Sam Bennett Deceuninck - Quick-Step (DQT) +10 5 SLO Peter Sagan Bora-hansgrohe (BOH) +10 6 ITA Elia Viviani Cofidis Solutions Credits (COF) +10 7 ITA Giacomo Nizzolo NTT Pro Cycling (NTT) +10 8 FRA Bryan Coquard B&B Hotels - Vital Concept KTM (BVC) +10 9 FRA Anthony Turgis Total Direct Energie (TDE) +10 10 BEL Jasper Stuyven Trek - Segafredo (TFS) +10

Tour de France 2020: Alle Etappen im Überblick