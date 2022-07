Tour de France: Kämna beeindruckt Pogacar schwer: "Ich bewundere diesen Typen"

Lennard Kämna ist bei der Tour de France nur um elf Sekunden am Gelben Trikot vorbeigerauscht. Vor dem 25-Jährigen liegt in dieser Verfassung eine große Zukunft.

Lennard Kämnas nächster großer Tour-Auftritt hinterließ bei Tadej Pogacar einen bleibenden Eindruck.

Nach dem mitreißenden Kampf des 25 Jahre alten Deutschen, der den Dominator arg ins Schwitzen gebracht hatte, geriet Pogacar ins Schwärmen.

"Ich bewundere diesen Typen. Er beweist jedes Jahr, wie stark er ist", sagte der Slowene. Und der Titelverteidiger wusste ganz genau, wovon er da sprach. Nur elf Sekunden hatten Kämna gefehlt, um Pogacar mit einem Überraschungs-Coup das Gelbe Trikot zu entreißen.

Kämna und der Kampf um das begehrte Maillot jaune: Was nach der zehnten Etappe der 109. Frankreich-Rundfahrt zunächst noch eine Momentaufnahme vor den Kletter-Festspielen in den Alpen und den Pyrenäen war, könnte für die starke deutsche Rundfahrt-Hoffnung ein Modell für die kommenden Grand Tours sein.

Unter Druck setzt sich der bescheidene Radprofi aus Wedel deswegen aber nicht. "Ich habe noch ein, zwei Schritte zu gehen", sagte der deutsche Zeitfahrmeister gewohnt sachlich. In Zukunft könne er sich aber schon vorstellen, "das auf jeden Fall mal auszuprobieren". In den kommenden anderthalb Wochen dürfte Kämna aber erstmal weiter als Helfer für seinen russischen Kapitän Alexander Wlassow fungieren.

Was geht heute für Lennard Kämna? Vor der Etappe fehlen dem Deutschen nur elf Sekunden auf Gelb.

Tour de France: Kämna-Angriff 2023?

Teamchef Ralph Denk jedenfalls hatte bereits vor den imponierenden Leistungen auf den ersten zehn Teilstücken der Tour große Pläne für seinen Schützling. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit Lennard nächstes oder übernächstes Jahr mal probieren, bei der Tour auf das Gesamtklassement zu fahren", hatte Denk der Sport Bild gesagt und seine Visionen während der Tour noch einmal bekräftigt: "Das ist sicherlich eine mittelfristige Idee. Nach der Tour haben wir genügend Zeit, um Brainstorming zu machen."

Denk hatte besonders im vergangenen Jahr persönlich viel Energie ins "Projekt Lennard" gesteckt. "Wir haben letztes Jahr Luft rangelassen. Das hat ihm und auch uns als Team gutgetan. Heute können wir behaupten, dass wir uns besser kennen als vor ein oder zwei Jahren", meinte Denk: "Es ist wie eine Beziehung. Jeder weiß, wie der andere tickt. Es ist ein Geben und Nehmen."

Die herausragende Verfassung, in der sich Kämna in der bisherigen Saison präsentiert, ist eben alles andere als selbstverständlich: Kämna hatte sich im Mai vergangenen Jahres eine dringend benötigte Auszeit genommen. Keine Tour de France, keine Olympischen Spiele, keine WM - der Kopf, nicht die Beine bremsten ihn aus.

2022 ist von all den Problemen nichts mehr zu sehen: Kämna brillierte beim Giro mit einem Etappensieg auf dem Ätna. Bereits vor seinem hauchzart verpassten Ritt ins Gelbe Trikot hatte er seinen zweiten Tour-Etappensieg vier Tage zuvor an der Super Planche des Belles Filles nur um Nuancen verpasst - 100 Meter vor dem Ziel rauschte Pogacar an ihm vorbei. Schwer beeindruckt hat Kämna ihn trotzdem.

