Der Giro d'Italia 2022 geht heute mit der 21. Etappe zu Ende. Alle Informationen zur Übertragung der Schlussetappe und wo Ihr diese am heutigen Tag live und in voller Länge im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt die Schlussetappe des Giro d'Italia live!

Die 105. Auflage des Giro d'Italia endet am heutigen Tag mit 21. Etappe. Zum Abschluss steht für die Rennfahrer das zweite Einzelzeitfahren bei dieser Rundfahrt auf dem Programm. Am heutigen Sonntag, den 29. Mai, beginnt die Schlussetappe des Giro d'Italia um 13.55 Uhr.

Der Sieger des Giro d'Italia wird heute beim abschließenden Zeitfahren ermittelt. Auf insgesamt 17,4 Kilometer durch die italienische Großstadt Verona kämpfen die Radfahrer heute um den Tagessieg. Und das Streckenprofil ist knifflig: Bei etwa der Hälfte der Strecke erwartet die Zeitfahrer heute ein Anstieg der vierten Kategorie, der es in sich hat. Die Steigung kann heute über den Gesamtsieg entscheiden.

© getty Simon Yates gewann das erste Zeitfahren bei der 2. Etappe des Giro d'Italia 2022.

Das erste Zeitfahren beim diesjährigen Giro d'Italia konnte der Brite Simon Yates für sich entscheiden. Hinter ihm reihten sich bei der 2. Etappe Mathieu van der Poel und Tom Dumoulin ein. Auch heute sind sie einer der Favoriten auf den Tagessieg. Der deutsche Emanuel Buchmann zeigt sich beim diesjährigen Giro d'Italia wiedererstarkt. Kann er den Giro 2022 heute in den Top-Ten beenden?

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 20. Etappe im TV und Livestream - Infos im Überblick

Etappe: 21. Etappe des Giro d'Italia

21. Etappe des Giro d'Italia Start - Ziel: Verona - Verona



Verona - Verona Datum: 29. Mai 2022

29. Mai 2022 Start: 13:55 Uhr

13:55 Uhr Länge: 17,4 Kilometer

17,4 Kilometer Übertragung im Pay-TV: Eurosport 2

Übertragung im Livestream: Eurosport Player, DAZN

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 21. Etappe im TV und Livestream

Eurosport zeigt sich für die Übertragung des Giro d'Italia in diesem Jahr verantwortlich. Der Sportsender zeigt auch die Schlussetappe am heutigen Tag live und in voller Länge im TV. Zudem bieten sich Euch heute einige Optionen die 21. Etappe im Livestream zu verfolgen, beispielsweise als DAZN-Kunden.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 21. Etappe im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr die Schlussetappe des Giro d'Italia heute live und in voller Länge auf Eurosport 2. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung des Einzelzeitfahrens heute um 13.30 Uhr. Um 13.55 Uhr geht dann der erste Radfahrer auf die Strecke.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 21. Etappe im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Mit dem Eurosport Player bietet Euch der Sportsender zudem die Option die 21. Etappe des Giro d'Italia im Livestream zu sehen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Eurosport um diesen Service nutzen zu können.

Als DAZN-Abonnenten habt Ihr Zugriff auf sämtliche Inhalte von Eurosport. Somit seht Ihr heute auf DAZN ebenfalls die Schlussetappe des Giro d'Italia live und in voller Länge im Livestream. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Als DAZN-Kunden könnt Ihr ebenfalls Tennis, NBA, die NFL, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights sehen.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 21. Etappe im TV und Livestream - Informationen zu DAZN

Giro d'Italia 2022: Die Etappen im Überblick