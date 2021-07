Tour de France 2021: 16. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Tour de France 2021 wird mit der 16. Etappe fortgesetzt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr sie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach einem Ruhetag am Montag geht es bei der Tour de France weiter. Am heutigen Dienstag, den 13. Juli, steht die 16. Etappe auf dem Programm. 21 Etappen gibt es insgesamt. Heißt: Langsam aber sicher geht es in den Endspurt.

Gefahren wird heute von Pas de la Case nach Saint-Gaudens, dabei legen die Rad-Profis eine Strecke von 169 Kilometern zurück. Der Startschuss fällt um 13.05 Uhr, voraussichtliches Ende des Abschnitts ist zwischen 17.21 und 17.46 Uhr.

Tour de France 2021: 16. Etappe heute live im TV und Livestream

Radsport-Fans können die Tour de France 2021 im Fernsehen bei mehreren Sendern live verfolgen, aber auch im Livestream.

Tour de France 2021: 16. Etappe heute live im Free-TV

In voller Länge seht Ihr die heutige 16. Etappe ab 13 Uhr bei Eurosport 1. Im Laufe des Nachmittags könnt Ihr dann theoretisch auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausweichen. ARD One, ein Zusatzsender von Das Erste, geht um 13.35 Uhr auf Sendung und strahlt die Tour bis 16.15 Uhr aus. Im Hauptprogramm der ARD seht Ihr die Etappe ab 16.05 Uhr bis zum Ende.

Tour de France 2021: 16. Etappe heute im Livestream

Bei der ARD 13.35 Uhr könnt Ihr die Rad-Profis heute auch via Livestream verfolgen. Dieser steht unter sportschau.de bereit. Eurosport bietet ebenso einen Livestream an - und das bereits von Anfang an. Jedoch ist der Eurosport-Player, die Online-Nutzung des Privatsenders, kostenpflichtig. Alle Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Keine zusätzlichen Kosten fallen für Euch hierbei aber an, solltet Ihr Kunden bei DAZN sein. Durch eine Kooperation mit Eurosport strahlt der Streamingdienst bei sich auf der Plattform Eurosport 1 und Eurosport 2 aus, sodass Ihr die Tour de France auch dort via Livestream erleben könnt.

Ein Monatsabo kostet bei DAZN inzwischen 14,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. 149,99 Euro beträgt der Preis für ein Jahresabo. Die Preise wurden etwas erhöht, da DAZN mit dem Beginn der Fußball-Saison 2021/22 auch sein Live-Programm erhöhen kann. Unter anderem wird es noch mehr Spiele in Champions League und Bundesliga dort zu sehen geben. Neukunden können DAZN vorab 30 Tage lang kostenlos testen.

Die Tour de France könnt ihr auch in Verbindung mit Eurosport auf dem Kanal GCN ohne Werbepausen verfolgen. Ein Abo kostet 8,99 Euro pro Monat.

Tour de France 2021: 16. Etappe heute im Liveticker

SPOX wird auch die 16. Etappe schriftlich begleiten. Mit dem Liveticker verpasst Ihr während des Geschehens nichts Wichtiges.

