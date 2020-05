Livestream: Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO: MAHLE 3h-Rennen und H&R 3h-Rennen

Rennen 5 und 6 stehen an in der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO. Das MAHLE 3h-Rennen sowie das H&R 3h-Rennen könnt Ihr hier live und kostenlos im Livestream verfolgen. Der erste LIVESTREAM startet am Samstag, dem 30. Mai, um 13 Uhr.

Nachdem auf SPOX bereits das Eibach 3h-Rennen über YouTube im kostenlosen Livestream übertragen wurde, kommen Motorsport-Fans jetzt auch in den Genuss der Live-Übertragungen der Rennen 5 (MAHLE 3h-Rennen) und 6 (H&R 3h-Rennen) der digitalen Rennserie.

Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO: Rennen 5, MAHLE 3h-Rennen im Livestream

Das fünfte Rennen der digitalen Motorsport-Serie findet an diesem Samstag, dem 30. Mai, um 13 Uhr statt. Wie bereits das Eibach 3h-Rennen, ist das am Samstag stattfindende MAHLE 3h-Rennen - wie der Name nahelegt - ebenfalls auf eine Dauer von drei Stunden begrenzt.

Der LIVESTREAM startet auch an diesem Samstag um 11 Uhr und begrüßt Euch mit dem Talk von Olli Martini und Patrick Simon. Das Rennen beginnt dann um 13 Uhr, ehe die Übertragung um 16.30 Uhr mit der Pressekonferenz abgerundet wird. Auch der Streaming-Dienst DAZN zeigt das Rennen übrigens in kompletter Länge.

Uhrzeit Ereignis 11 Uhr Talk mit Olli Martini & Patrick Simon 13 Uhr Start Rennen 16.30 Uhr Pressekonferenz

Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie by VCO: Bruno Spengler und DTM-Fahrer am Start

Obwohl die Langstrecken-Serie als die weltweit größte Breitensportserie gilt, konnte sie während der Corona-Saison in ihrer digitalen Version einige namhafte Teilnehmer für sich gewinnen. Denn in der Königsklasse SP9 (GT3-Fahrzeuge) lautet die Vorgabe, mindestens einen Rennfahrer aus der realen Motorsport-Welt an Bord zu haben.

So gehen neben DTM-Urgestein Bruno Spengler, der für das Team BMW Bank fährt, auch zwei weitere bekannte DTM-Gesichter an den Start: Mike Rockenfeller (Phoenix Racing eSport Green) sowie der Österreicher Philipp Eng (BS+COMPETITION).

Profis vs. Amateure im Livestream: Smudo mischt bei Langstrecken-Serie von VCO mit

In der Klasse Cup 3 (Cayman GT4 Trophy by Manthey-Racing) steht das Kräftemessen von David gegen Goliath im Mittelpunkt: Hier treffen Profis auf Amateure.

Und auch hierfür ließ sich ein bekannter Name begeistern: Smudo von den Fantastischen Vier setzt sich für das Team FOUR MOTORS Bioconcept-Car hinter das Steuer.

Rennen 6, H&R 3h-Rennen: Livestream der digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie von VCO

Schon zwei Wochen später dürfen Motorsport-Fans sich erneut auf röhrende Motoren in der digitalen Grünen Hölle freuen, denn auch das sechste Rennen der Serie, das H&R 3h-Rennen wird am Samstag, dem 13.06., im kostenlosen Livestream über unser Portal sowie über DAZN übertragen.

Sobald Zeitplan und Teilnehmern feststehen, werden wir Euch an dieser Stelle darüber informieren.

Rennkalender der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie powered by VCO

Waren die digitalen Rennen anfangs noch als Ersatz für die reale Rennaction auf der Nordschleife gedacht, entschieden die Organisatioren der VLN nach der großartigen Resonanz zu Beginn, das Projekt fortzuführen. Daraus entstand ein Rennkalender aus insgesamt neun Rennen, die im Zeitraum von März bis November 2020 stattfinden.

Datum Rennen 21.03. Rennen 1 04.04. Rennen 2 18.04. Rennen 3 02.05. Eibach 3h-Rennen (im Livestream bei SPOX) 30.05. MAHLE 3h-Rennen (im Livestream bei SPOX) 13.06. H&R 3h-Rennen (im Livestream bei SPOX) 15.08. Rennen 7 17.10. Rennen 8 14.11. Rennen 9

VCO: Virtual Competition Organisation sponsert eSports-Racing

Die VCO tritt im Rahmen der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie als offizieller Partner und Presenter auf. Das Unternehmen aus München bringt verschiedene Stakeholder in der Welt des eSports zusammen und schafft Verbindungen zwischen der Gaming-Plattform über interessierte Partner bis hin zu den Teams und Fahrern sowie der Community.

Florian Haasper, CEO Virtual Competition Organisation, freut sich über die Zusammenarbeit mit SPOX. Sie sei "ideal geeignet, eSports Racing der Extraklasse zu präsentieren", meint Haasper und schließt ab: "Gemeinsam werden wir spannende Geschichten rund um die Rennen erzählen, und natürlich jede Menge Action auf der Strecke bieten."