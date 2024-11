Darts WM 2025, Tickets: Gibt es noch Karten für die Weltmeisterschaft und was kosten sie?

Es gab drei Verkaufsphasen für die Tickets der WM. Am 29. Juli startete der geschützte Vorverkauf für Abonnenten von PDC.TV, am 30. Juli 2024 begann die zweite Phase und am 31. Juli 2024 schließlich die dritte Phase. Der Andrang auf Tickets für das Spektakel war auch in diesem Jahr groß, so ist es nicht verwunderlich, dass mehr als fünf Monate später keine Karten mehr verfügbar sind. Das wird mit einem Blick auf die Ticketseite der PDC klar.