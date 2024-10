Was für ein Drama bei der Darts-EM! Ricardo Pietreczko verpasst Halbfinale haarscharf

Darts-EM: Auch Weltmeister Luke Humphries ausgeschieden

Pietreczko war nach Siegen über den Australier Damon Heta (6:5) und Luke-Littler-Bewzinger Andrew Gilding (10:3) erstmals in seiner Karriere in ein Viertelfinale bei einem Major-Turnier eingezogen. Noppert spielt nun am Abend (ab 19 Uhr) gegen seinen Landsmann Jermaine Wattimena, der überraschend Weltmeister Luke Humphries (England) aus dem Turnier geworfen hatte, um den Einzug ins Endspiel.

Auch die andere Turnierhälfte bietet eine große Überraschung. Der Engländer Luke Woodhouse steht in seinem ersten Major-Halbfinale, die Nummer 35 der Welt trifft auf seinen Landsmann Ritchie Edhouse, der in der Order of Merit sogar noch vier Positionen hinter Woodhouse steht. Der topgesetzte Martin Schindler und Gabriel Clemens waren bereits in Runde eins ausgeschieden.