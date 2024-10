Darts WM 2025: Datum, Termin, Spielplan, Modus, Regeln, Gruppen, Teilnehmer, Deutsche, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Darts WM 2025: Modus, Regeln

Gespielt wird bei der Darts WM 2025 grundsätzlich im K.o.-System. Für den Verlierer einer jeden Partie ist die WM also beendet.

In den beiden ersten Runden wird im Best-of-5-Modus gespielt. Das heißt, dass drei Sets gewonnen werden müssen, um in die nächste Runde einzuziehen. In der 3. Runde und im Achtelfinale wird im im Best-of-7-Modus gespielt. Danach erhöht sich die Anzahl der gewonnen werden müssenden Sets um jeweils zwei pro Runde. Im Viertelfinale werden also maximal neun, im Halbfinale elf und im Finale 13 Sets absolviert.

Um einen Satz zu gewinnen, muss ein Spieler drei Legs gewinnen. Das gilt für den kompletten Turnierverlauf.

Sollte es in einem entscheidenden Satz gehen, gilt ab der 2. Runde die Two-clear-legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler mit zwei Legs Unterschied den Satz gewinnen muss. Ein 3:2 reicht also nicht aus. Die Regel greift aber nur bis zum Stand von 5:5. Sollte bis dahin immer noch kein Sieger ermittelt worden sein, geht es in ein Sudden-Death-Leg, das über den Ausgang der Partie entscheidet.