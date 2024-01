Rob Cross vs. Luke Littler heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Darts WM Halbfinale im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag, den 2. Januar, geht bei der Darts-Weltmeisterschaft in London die Halbfinalrunde über die Bühne. Im ersten von zwei Duellen treten Rob Cross, Weltmeister von 2018, und das 16 Jahre alte Wundertalent Luke Littler gegeneinander an.

Um 20.30 Uhr geht im Londoner "Ally Pally" die Partie zwischen den beiden Engländern los. Cross bezwang im Viertelfinale Chris Dobey mit 5:4, Littler machte kurzen Prozess mit Brendan Dolan.