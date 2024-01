Darts-WM: Luke Littlers Siegeszug geht weiter. Wunderkind erreicht nach 5:1 gegen Brendan Dolan souveränst Halbfinale

Der 33-Jährige hatte zuvor in seinem Viertelfinale gegen Chris Dobey mit einem sensationellen Comeback Geschichte geschrieben und als erster Spieler im Ally Pally einen 0:4-Rückstand noch in ein 5:4 gedreht. Damit darf Cross weiterhin auf seinen zweiten Titel nach 2018 hoffen.

Der erst 16 Jahre alte Littler dürfte trotz seines 5:1 gegen Dolan dennoch Außenseiter sein im Halbfinale. Doch am Neujahrstag war das erst mal egal: "Ich habe das Halbfinale erreicht, das ist etwas Besonderes", sagte Littler bei Sport1. Zuvor knüpfte er an seine furiosen Auftritte im Alexandra Palace auch am Montag nahtlos an. Nach einem mäßigen Start gewann er sieben Legs in Folge und damit auch die ersten beiden Sätze - die Fans waren begeistert.

Das hohe Niveau hielt "The Nuke" ("Die Atombombe") auch im Anschluss. Druck scheint Littler trotz seines Alters überhaupt nicht zu verspüren. Er sicherte sich auch die Sätze drei und vier - Dolan blickte hilflos ins Publikum.

Im fünften Satz erlaubt sich Littler, der im Achtelfinale das Generationen-Duell gegen den niederländischen Altmeister Raymond van Barneveld für sich entschieden hatte (4:1), einige Schwächen auf die Doppel-Felder. Dolan kam zu seinem ersten Satzgewinn. Doch danach übernahm Littler wieder das Kommando und verwandelte seinen ersten Matchdarts.

Der Youngster aus dem Nordwesten Englands, der auch aufgrund seines ungewöhnlich starken Bartwuchses weitaus älter wirkt, erstürmt die Darts-Welt im Eiltempo. Mit 18 Monaten soll Littler seine ersten Pfeile geworfen haben, als 14-Jähriger folgte sein erster offizieller 9-Darter, das perfekte Spiel.