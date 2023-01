Darts WM: Wer zeigt / überträgt Gabriel Clemens vs. Gerwyn Price heute live im TV und Livestream?

Bei der Darts-WM wird heute zum ersten Mal in der Geschichte ein Deutscher an einem Viertelfinale teilnehmen. Das Duell: Gabriel "Gaga" Clemens vs. Gerwyn Price. Wir verraten Euch, wo das Ganze im TV, Livestream und Liveticker läuft.

"Einfach geil", resümierte Gabriel "Gaga" Clemens nach seinem Viertelfinaleinzug gegenüber Sport1. Er ist durch sein 4:1 über Alan Soutar erster Deutscher in der Runde der letzten Acht bei einer Darts-WM und hat darüber hinaus auch eine neue Bestmarke (Platz 21) in der PDC Order of Merit gesetzt. Gegen Gerwyn Price wird Clemens heute aber sicherlich die Underdog-Rolle einnehmen, der Waliser ist nämlich auf Rang vier.

Ob Clemens diese Hürde überwinden kann, werden wir ab 20.30 Uhr erfahren. Dann wird das Best-of-Nine im Londoner Alexandra Palace losgehen.

Aber wer zeigt / überträgt Gabriel Clemens vs. Gerwyn Price heute live im TV und Livestream? Die Antwort liefert dieser Artikel.

Ihr möchtet das Match zwischen Clemens und Price heute live und in Farbe sehen? Dann könnt Ihr sowohl bei Sport1 als auch bei DAZN einschalten. Eine Stunde vor der Abendsession, also um 19.30 Uhr, starten bei Sport1 die Vorberichte, pünktlich zum Match wird dann in den Ally Pally geschaltet. Das Programm des Sportsenders könnt Ihr im TV und im Livestream via sport1.de übrigens gratis empfangen.

Bei DAZN geht's ein wenig später rund, nämlich pünktlich zur zweiten Session. Kommentator Elmar Paulke und Experte Max Hopp werden das Geschehen an den Mikrofonen für Euch einordnen. Schon gewusst? Im DAZN-Abo sind auch Fußball, US-Sport, Tennis, Wintersport, Kampfsport, Motorsport und viele weitere Events inbegriffen. Für 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo könnt Ihr auf das gesamte Angebot zugreifen.

© getty Gabriel Clemens trifft im Viertelfinale der Darts-WM auf Gerwyn Price.

Darts WM: Gabriel Clemens vs. Gerwyn Price heute live im Liveticker

Solltet Ihr das Ganze nicht im TV oder Livestream verfolgen können oder wollen, könnt Ihr Euch auch einfach mit unserem Liveticker auf dem Laufenden halten. Wir sind bei sämtlichen Viertelfinalmatches am Start.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Hier geht's zum Liveticker des Duells zwischen Gabriel Clemens und Gerwyn Price.

Darts WM, Viertelfinale heute live: Spiele, Ansetzungen, Matches am Sonntag

Spieler 1 Spieler 2 Beginn Dimitri Van den Bergh Jonny Clayton 13.30 Uhr Michael Smith Stephen Bunting im Anschluss Gerwyn Price Gabriel Clemens 20.30 Uhr Michael van Gerwen Chris Dobey im Anschluss

© getty Die Nummer Vier der Welt geht als Favorit ins heutige Duell.

Wettbewerb: Darts-WM

Darts-WM Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: Sonntag, 01. Januar 2023

Sonntag, 01. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Alexandra Palace, London

Alexandra Palace, London TV: Sport1

Livestream: Sport1.de, DAZN

Liveticker: SPOX

