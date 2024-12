Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II, Boxen: Wann und wo findet der Rückkampf statt?

Am 18. Mai fand der erste Kampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk statt, bei dem die Schwergewichtstitel der WBA (Super), WBC, IBF, WBO und IBO auf dem Spiel standen. Der Ukrainer Oleksandr Usyk setzte sich in diesem Duell gegen Tyson Fury durch und sicherte sich den Titel des "Undisputed Champion".

Fury vs. Usyk II findet am Samstag, dem 21. Dezember 2024 statt. Austragungsort ist wie schon bei der ersten Ausgabe im Mai 2024 die Kingdom Arena in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Der Hauptkampf wird gegen 23 Uhr erwartet.