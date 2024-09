"Nagt an ihm dass er zweimal gegen eine Frau verloren hat": Regina Halmich stichelt gegen Stefan Raab - und schließt Comeback aus

© getty

Regina Halmich gilt gegen Stefan Raab als Favoritin

Freilich muss die einstige Weltklasse-Boxerin auch im dritten Duell, das über sechs Runden a zwei Minuten gehen soll, als klare Favoritin gelten.

Trotz 22 Zentimeter Größen- und geschätzten 30 Kilogramm Gewichtsunterschieds. Gleichzeitig warnt Halmich aber bei jeder Gelegenheit davor, Raab zu unterschätzen. "Der wird mit Muckis und Sixpack dastehen - und uns alle überraschen", sagte Halmich, die bis auf ein Telefonat keinerlei Kontakt mit dem Moderator gehabt habe und ihn erst im Ring zu sehen bekommen werde. Genau wie die Öffentlichkeit, die Raab vor seiner großen TV-Rückkehr mit Instagram-Videos im Fatsuit trollt.

Und nach dem Kampf? Ein richtiges Comeback wie es Box-Größen wie Evander Holyfield, George Foreman oder auch Felix Sturm in ihren Vierzigern feierten, schloss Halmich sofort aus. "Ganz bestimmt hänge ich danach die Boxhandschuhe wieder an den Nagel. Es ist zwar tatsächlich schwierig, denn ich habe wieder so viel Feuer gefangen", sagte sie.

Dieses Feuer, so fügte die gebürtige Karlsruherin an, werde nach Samstag jedoch wieder erlöschen. "Mit 47 Jahren macht man kein Comeback mehr. So vernünftig bin ich. Ich habe im Profisport alles erreicht."