© getty

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen Termin: Wann und wo steigt der Rückkampf?

Der Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk wurde auf den 21. Dezember 2024 terminiert, wie Turki Al-Sheikh, der Vorsitzende der Allgemeinen Sportbehörde in Saudi-Arabien, mitteilte.

Der zweite Kampf zwischen den Schwergewichtsboxern wird demnach erneut in Saudi-Arabien steigen. Er wird voraussichtlich in der Kingdom Arena in Riad stattfinden.

Eigentlich sollte der Kampf laut Vertrag schon am 12. Oktober 2024 über die Bühne gehen. Das Datum des Duells zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk hat sich nun allerdings auf den 21. Dezember und somit nach hinten verschoben.

Offizielle Informationen dazu, wo der Rückkampf zu sehen sein wird, gibt es bislang nicht. DAZN hatte das Spektakel im Mai live als Pay-Per-View-Event übertragen.