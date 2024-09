"Einfach eine verdammt schöne Zeit": Laura Ludwigs große Karriere endet mit DM-Silber

Mit Tränen in den Augen winkte Laura Ludwig ins Publikum, ein letztes Mal ließ sich Deutschlands Beachvolleyball-Star von den Fans mit Sprechchören feiern. Als Vizemeisterin verabschiedete sich die emotionale Rio-Olympiasiegerin zwei Tage nach ihrer Gold-Kollegin Kira Walkenhorst in den sportlichen Ruhestand, das DM-Finale am Timmendorfer Strand bildete den krönenden Abschluss einer einzigartigen Karriere.

"Die letzten vier Wochen gab es viele Abschiede, viele Erinnerungen. Es war einfach eine verdammt schöne Zeit, mit allen Partnerinnen", resümierte Ludwig und offenbarte "viele Tränen" im letzten Monat, ehe sie ausgiebig von ihren Söhnen Teo und Lenny geherzt wurde.

Ihr letztes Spiel verlor Ludwig zwar an der Seite von Louisa Lippmann gegen die favorisierten Europameisterinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann 0:2 (15:21, 18:21), doch Silber glänzte an diesem Sonntagnachmittag fast wie Gold. Die 38-jährige Ludwig, die im Endspiel vor vollbesetzten Rängen jeden Punktgewinn laut feierte, steht auch mit sieben DM-Titeln und 14 nationalen Medaillen als Rekordmeisterin in den Geschichtsbüchern.

Aus denen ist der Name Laura Ludwig ohnehin nicht wegzudenken, über zwei Jahrzehnte prägte sie ihren Sport. Den Höhepunkt ihrer Laufbahn im Sand feierte die gebürtige Berlinerin 2016 mit dem Olympiasieg in Rio de Janeiro mit Walkenhorst.