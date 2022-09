EuroBasket 2022 - Kommentar zur deutschen Bronze-Medaille: Diese Generation hat ihr Maximum noch nicht erreicht

Das DBB-Team hat sich die dritte EM-Medaille seiner Historie gesichert. Das Turnier lief beinahe perfekt - und trotzdem ist für diese Generation vielleicht sogar noch mehr drin. Ein Kommentar.

Blenden wir für den Moment aus, dass das Ende nicht ganz optimal daherkam. Dass beide Teams im "kleinen Finale" phasenweise ziemlich K.o. wirkten. Dass die Kulisse weit entfernt war von vielen Spielen bei dieser EM. Dass die Veranstalter mit ihren ambitionierten Ticketpreisen einen sehr großen Anteil daran hatten.

Wichtiger ist: Die deutsche Mannschaft hat sich belohnt für ein bemerkenswertes Turnier. Sie holte die dritte Medaille der EM-Geschichte, die erste seit 17 Jahren. Nicht mit einem alles überstrahlenden Turnier-MVP wie Dirk Nowitzki damals, sondern mit einer Mannschaft, die viele Gesichter, viele Stärken, viele Überraschungen mit sich brachte.

Eine Mannschaft, die in die Geschichte eingehen wird. Das garantiert diese Medaille, denn, wie Marko Pesic bei Twitter schrieb, "so eine Medaille bleibt für die Ewigkeit."

Aber auch eine Mannschaft, die selbst noch nicht Geschichte sein muss - denn auch dieses Gefühl bleibt von dieser EM haften: Diese Generation hat ihr Maximum noch gar nicht erreicht.

DENNIS SCHRÖDER (Starting Guard): Kam in Sachen Wurf etwas langsam im Turnier an (insgesamt 45 Prozent FG und 32 Prozent Dreier), am Ende führte Schröder sein Team dennoch bei den Punkten (22,1) und Assists (7,1) an. Das war nicht das erste Mal - und trotzdem war es das beste Turnier von Schröder im DBB-Dress. Zeigte tolle Führungsqualitäten, verbesserte Entscheidungsfindung und war der MVP dieses Teams. Note: 1. MAÓDO LÔ (Backup Guard): War in der Gruppenphase mehrfach Deutschlands bester Spieler, auch gegen Montenegro noch gut. Danach baute Lô allerdings ziemlich ab. War es Müdigkeit, stand er weiter oben auf gegnerischen Scouting-Reports? In jedem Fall fielen über die letzten drei Spiele nur noch 5 seiner 24 Würfe (insgesamt 17 Punkte). Note: 3. JUSTUS HOLLATZ (Backup Guard): Richtig zählbar war eigentlich nur sein Einsatz gegen Ungarn, in dem er durch starkes Playmaking gefiel (5 Punkte, 2/5 FG, 11 Assists in 26 Minuten). Der Zweitjüngste im Team bekam ansonsten nur halbe Garbage-Time-Minuten in der K.o.-Phase (insgesamt 4 Einsätze), daher: Nicht zu benoten. NICK WEILER-BABB (Starting/Backup Wing): In einigen Partien, allen voran gegen Spanien, zeigte NWB seine defensive Klasse und bewies, warum er vom DBB sehr kurzfristig noch in den Kader beordert wurde. Offensiv tat er sich von allen Rotationsspielern am schwersten (2,9 Punkte, 33 Prozent FG in 7 Spielen), auch vor seiner Schulterverletzung war er kaum eingebunden. Das ist nicht verwunderlich, trotzdem: Note: 3,5. ANDREAS OBST (Starting/Backup Wing): Für die offensiven Aufgaben kam dann Obst ins Spiel und nach Weiler-Babbs Verletzung auch in die Starting Five. An diesem Ende war es dann tatsächlich ein sehr großer Unterschied. Obst war immer in Bewegung, sorgte für Spacing und war vor allem in der K.o.-Phase permanent on fire. Gleich zwei Spiele mit 5 Dreiern, insgesamt 48 Prozent von draußen - genau dafür war Obst dabei! Note: 1. FRANZ WAGNER (Starting Wing): Der Jüngste im Team begeisterte mit seiner Souveränität, seiner Vielseitigkeit, nicht zuletzt auch seinen Quoten - Wagner legte über das Turnier 53/46/89-Splits auf! Scorte nur dreimal einstellig, sonst sehr konstant und mit einem Monsterspiel gegen Litauen. Auch defensiv unheimlich wichtig. Wenn das nur der Anfang war … Note: 1. NIELS GIFFEY (Backup Wing): Spielte eine starke Gruppenphase, vor allem gegen Frankreich und Ungarn auch als Scorer gefährlich. Traf 7/14 Dreier in den ersten fünf Spielen. Danach reduzierte Herbert jedoch seine Rolle und Giffey konnte nicht mehr ganz so viel beitragen. Machte in 35 K.o.-Minuten nur noch 7 Punkte. Note: 3,5. CHRISTIAN SENGFELDER (Backup Wing): Als er durfte, zeigte er eine sensationelle Vorstellung gegen Ungarn (22 Punkte, 9/14 FG). Sengfelder war dabei sogar der Player of the Game. Ansonsten schaffte es Sengfelder jedoch nur für je eine Minute gegen Griechenland und Polen von der Bank, bei nur drei Einsätzen also auch er: Nicht zu benoten. DANIEL THEIS (Starting Big): Machte ein großartiges Spiel gegen Griechenland, als er 13 Punkte und 16 Rebounds holte und Antetokounmpo beackerte … ansonsten wechselten sich Licht und Schatten ab. Theis verbrachte fast das gesamte Turnier in Foul-Trouble, offensiv fehlte immer mal wieder die Präzision (8,8 Punkte, 44 Prozent FG). Gerade gegen Spanien auch unglücklich mit 5 Ballverlusten. Note: 3,5. JOHANNES VOIGTMANN (Starting Big): Der Dreier wollte das gesamte Turnier über nicht fallen, außer im letzten Spiel (insgesamt 8/23). Als Scorer trat er erst gegen Polen in Erscheinung … Dafür aber in anderer Hinsicht. Der Big reboundete stark, hatte defensiv ein gutes Turnier, auch sein Playmaking blitzte immer mal wieder positiv durch. Luft nach oben blieb dennoch. Note: 3. JOHANNES THIEMANN (Backup Big): Individuell der beste Große im Turnier. Thiemann brachte jedes Mal viel Energie und Dynamik, wenn er ins Spiel kam. Trat auch etwas überraschend stark als Scorer in Erscheinung (8 PPG). Generell war die Bank eine große Stärke - vor allem dank Thiemann und Lô. Note: 1,5. JONAS WOHLFAHRT-BOTTERMANN (Backup Big): Kam in jedem Spiel zum Einsatz, wenn auch teilweise nur sehr kurz. Im Schnitt stand WoBo 7 Minuten auf dem Court, denkwürdig die eine Minute gegen Frankreich, in der er 3 Fouls kassierte … Der Big Man kam insgesamt nur auf 13 Punkte und 17 Rebounds, gegen Bosnien war seine Energie dafür mitentscheidend … und: Er kannte und erfüllte seine Rolle, gab Herbert das, was er haben wollte. Note: 3,5. GORDON HERBERT (Coach): Coachte ein großartiges Turnier und erwies sich als genau der richtige Mann für diese Mannschaft. Fand den richtigen Kader, die richtigen Rollen, die richtigen Ansprachen … Der einzige Schönheitsfehler blieb das Spanien-Spiel, in dem Herbert wohl etwas zu spät reagierte, wie er selbst auch angedeutet hat. Note: 1,5.

DBB-Team: So stark und tief besetzt wie nie?

Ein sehr großer Teil dieses DBB-Teams steckt mitten in seiner Prime oder hat die besten Jahre noch komplett vor sich. Daniel Theis (30), Niels Giffey (31) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (32) waren die einzigen Ü30er im Bronze-Kader, mit Franz Wagner wurde das größte Talent im Kader erst kurz vor Turnierstart 21 Jahre alt.

Es steckt also noch viel Upside in diesem Kader - und generell im deutschen Basketball. Wir alle sind oft genug die Namen durchgegangen, die bei dieser EM nicht dabei waren: Bei vielen von ihnen kann das schon bei der WM im kommenden Jahr wieder anders aussehen. Es gab wohl noch nie so viele gute Optionen, in der Breite, aber auch in der Spitze.

Wagner und Dennis Schröder sind zwei Kaliber, wie sie Deutschland vermutlich noch nie zeitgleich hatte. Die auf hohem Niveau für sich selbst und andere kreieren können, die sich gut ergänzen.Wenn Wagners DBB-Commitment genauso kompromisslos bleiben wird wie das von Schröder, dann kann dieser One-Two-Punch noch für viele Jahre sehr viel Spaß machen.

Natürlich garantiert all dies nichts. Dieses Turnier hat wieder einmal sehr eindrucksvoll bewiesen, wie verrückt es im K.o.-Modus ablaufen und wie ein mieser Tag alles auf den Kopf stellen kann. Die Polen sind das beste Beispiel dafür - noch immer bleibt es bei allem Respekt schwer zu glauben, dass dieses Team Slowenien rausgekegelt hat. Hat es aber, und das verdient! Im Single-Elimination-Modus ist eben vieles möglich.

DBB-Team: Fast perfekte zweieinhalb Wochen

Und mit diesem Gefühl sollte es auch für das DBB-Team weitergehen. Es gab eine schwierige Vorbereitung mit vielen Absagen, es gab die vielzitierte "Todesgruppe", und doch hätte es um ein Haar sogar für das große Finale gereicht. Weil dieses Team alles mitbrachte, was es für ein großes Turnier braucht: Herz, Klasse, Chemie, "Commitment", wie es Gordon Herbert immer wieder forderte.

Es waren unglaubliche, emotionale und beinahe perfekte zweieinhalb Wochen. Jeder Basketball-Fan wird die Erfahrung gemacht haben, dass auf einmal Leute Gespräche über Basketball führen wollten, die vermutlich seit Nowitzki kein Spiel mehr gesehen haben. Die Nationalmannschaft kann auf eine Art und Weise begeistern, wie es kein Verein vermag.

Das hat sie getan, sowas von! Und dabei muss das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Was für eine Aussicht.

