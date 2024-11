David Krämer auf den Spuren von Dirk Nowitzki! Trotzdem vergeigt das DBB-Team den Start unter Alex Mumbru

© getty

Mumbru: "Müssen uns körperlich und mental erholen"

Weltmeister Johannes Thiemann traf keinen Wurf aus dem Feld. Auch Rückkehrer Tibor Pleiß, nach mehr als acht Jahren Pause wieder dabei, gelang wenig. Das galt auch für Christian Sengfelder.

Nur elf von 42 Dreierversuchen des DBB-Teams landeten im Korb. In der Heimat gelangen Andreas Obst so viele Treffer ganz allein, der Weltmeister feierte am Freitag mit dem FC Bayern ein 100:78 (48:38) über den FC Barcelona und stellte einen Rekord für die meisten verwandelten Dreier in einem EuroLeague-Spiel auf.

Der Scharfschütze würde dem Nationalteam gut zu Gesicht stehen, Mumbru hatte ihn für das Länderspielfenster nominiert. Bleibt die Frage, ob Obst kommen wird. Durch die schwierige Ausgangslage ist das wahrscheinlicher geworden.

"Wir müssen uns körperlich und mental erholen", sagte Mumbru bei MagentaSport, "denn es ist hart, mit einem Punkt zu verlieren." Auch seinem Vorgänger Gordon Herbert, jetzt Bayern-Trainer, war beim Amtsantritt ein Fehlstart unterlaufen. Wie die Geschichte weiterging, ist bekannt. Aber es muss am Montag ein Sieg her, sonst könnte es mit der Teilnahme an der EuroBasket tatsächlich eng werden.