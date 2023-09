Basketball-WM 2023 - Team USA patzt gegen Litauen: Ein Problem wird immer offensichtlicher

Team USA hat zum Abschluss der Zwischenrunde gegen Litauen die erste Niederlage kassiert. Die Probleme sind offensichtlich und es zeigt, dass der Weltmeistertitel beileibe keine Selbstverständlichkeit ist.

Auf den ersten Blick ist das ein Problem, gleichzeitig gewannen die USA seine Minuten in den beiden Spielen mit +11 und +16. Es ist also nicht nur ihm anzulasten, dass sich Litauen 49 Rebounds griff und bei zweiten Chancen insgesamt 17 Zähler (USA: 2) erzielte. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass die USA erneut alles switchte und JJJ so vom eigenen Korb fern gehalten wurde.

Das größte Thema ist natürlich das Rebounding. Gegen Montenegro gab die Kerr-Truppe 22 Offensiv-Rebounds ab , gegen Litauen waren es 18. Starting Center Jaren Jackson Jr. schnappte sich in den beiden Partien in zusammengerechnet 35 Minuten genau einen Rebound und blockte exakt einen Wurf.

Team USA: Machtlos gegen den Dreierregen

Auch gegen Litauen war nicht alles schlecht, letztlich war es das erste Viertel, welches den USA komplett das Genick brach (12:31). Die Europäer versenkten ihre ersten neun (!) Dreier, führten schnell mit bis zu 21 Punkten. Es war Basketball aus dem Lehrbuch. Pick'n'Rolls, Switch, Ball in den Post, das Double Team kommt, der Ball bewegt sich am Perimeter, bis der offene Wurf da ist - und der wurde zunächst beständig getroffen.

Litauen besitzt genau die Dinge, mit denen man den US-Amerikanern weh tun kann. Ein guter PnR-Guard in Rokas Jokubaitis, ein bulliger Brett-Center in Valanciunas sowie smarte Spieler am Perimeter, die ihre Dreier treffen können. Neun unterschiedliche Spieler versenkten zumindest einen Wurf von draußen (insgesamt 14/25).

Klar, am Ende war auch mit einigen Würfen etwas Glück dabei, doch das braucht es eben auch, wenn die Qualitätsunterschiede auf dem Papier so groß sind. Denn machen wir uns nichts vor: Der US-Kader ist weiterhin mit Abstand das Beste, was dieses Turnier zu bieten hat. Mit einer guten Teamleistung kann dies an manchen Abenden aber ausgemerzt werden.

