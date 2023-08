Basketball-WM: Geheimfavorit Kanada und die vielen Parallelen zum DBB-Team

Der heutige DBB-Gegner Kanada wird bei der anstehenden WM von nicht wenigen als Geheimfavorit gehandelt. Das Team ist gespickt mit NBA-Stars und verfolgt einen ähnlichen Plan wie der kanadische Bundestrainer Gordon Herbert. Hinter einer wichtigen Personalie gibt es Fragezeichen, dennoch haben die Ahornblätter einen MVP-Kandidaten in ihren Reihen.

Um 19.30 Uhr testet die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochabend vor der Basketball-WM in Berlin gegen Kanada. Hier gibt es alle Infos. Das Wort "Commitment" scheint in Kanada sehr beliebt zu sein. DBB-Bundestrainer Gordon Herbert benutzte dieses Wort im vergangenen Jahr bei fast jeder Medienrunde, auch in diesem Jahr wurde ausgiebig darüber gesprochen, nicht zuletzt durch Dennis Schröder, der eben jenes "Commitment" bei Maxi Kleber bemängelte und eine kleine mediale Schlammschlacht heraufbeschwor. Beim heutigen deutschen Gegner Kanada wurde in der Vergangenheit auch gerne von "Commitment" gesprochen, hier geht es inzwischen etwas harmonischer zu. Und ähnlich wie in Deutschland sind die Ambitionen auch im Land mit dem Ahornblatt groß, der Druck aber ungleich höher. Der DBB hat seine Medaille bereits in der Tasche, genau davon träumen die Nordamerikaner in diesem Sommer. Schon vor zwei Jahren war dies der Fall: Olympia war das große Ziel, dafür erkaufte man sich teuer eines der Quali-Turniere der FIBA, um schließlich im heimischen Victoria im Halbfinale in der letzten Sekunde der Verlängerung den Tschechen zu unterliegen (Satoransky mit Brett!). Der schlafende Riese musste weiter warten.

© imago images Kanada vor der Basketball-WM: Drei Sommer für das Team "Du lernst nur, wenn du dich durch etwas kämpfst musst, was schmerzt", meinte Coach Jordi Fernandez, der auf den zurückgetretenen Nick Nurse folgte. "Sollten wir in der Zukunft erfolgreich sein, dann auch wegen dieser Niederlage gegen Tschechien." Sechs aktuelle Spieler waren damals mit dabei, viele davon werden auch in Asien wichtige Rollen spielen. Vor fünf Jahren erreichte eine Rumpftruppe lediglich Platz 21, diesmal ist der Kader deutlich prominenter besetzt. Kaderbauer Rowan Bennett, Vater von Knicks-Forward R.J., ist es gelungen, "Commitments" von seinen Stars zu bekommen, in den Vorjahren war das keine Selbstverständlichkeit. Schon im Vorjahr mussten die Spieler eine Entscheidung treffen, ob sie bis Olympia 2024 für Kanada zur Verfügung stehen wollen. Gab es kein klares "Ja", gibt es die fünf Ringe nur im TV zu sehen. Das gilt für jeden. Andrew Wiggins von den Golden State Warriors zögerte nach dem Warriors-Titel 2022 ("Ich habe eine Familie. Ein Commitment von drei Jahren ist für mich keine Option"), nun wird er nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für andere NBA-Spieler wie Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin (beide Indiana Pacers), Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers) oder auch Chris Boucher (Toronto Raptors). Bennett will Spieler, die Jahr für Jahr spielen wollen - in aller Konsequenz und ohne Rosinenpicken. Kanada: Der vorläufige Kader für die WM Spieler Alter Position Team Kyle Alexander 26 Forward/Center Valencia (Spanien) Nickeil Alexander-Walker 24 Guard Minnesota Timberwolves (USA) R.J. Barrett 23 Forward New York Knicks (USA) Trae Bell-Haynes 27 Guard Basket Zaragoza (Spanien) Dillon Brooks 27 Guard/Forward Houston Rockets (USA) Luguentz Dort 24 Guard/Forward Oklahoma City Thunder (USA) Zach Edey 21 Center Purdue Boilermakers (USA) Melvin Ejim 32 Forward Unicaja Malaga (Spanien) Shai Gilgeous-Alexander 25 Guard Oklahoma City Thunder (USA) Jamal Murray 26 Guard Denver Nuggets (USA) Kelly Olynyk 32 Center Utah Jazz (USA) Dwight Powell 32 Center Dallas Mavericks (USA) Philip Scrubb 30 Guard Niagara River Lions Thomas Scrubb 31 Forward Ottawa Blackjacks

© imago images Kanada: Das Fragezeichen bleibt Jamal Murray "Es ist toll, dass sich die Jungs dem Team verschreiben", meinte R.J. Barrett. "Wir verstehen uns besser, können uns einspielen und bekommen so ein besseres Gefühl füreinander." Und auch ohne diese genannten Spieler ist es ein illustrer Kader, welcher Fernandez zur Verfügung steht. In Shai Gilgeous-Alexander haben die Kanadier einen der fünf besten Spieler des Turniers, dazu kommt eine ganze Armada an athletischen und defensivstarken Flügelspielern wie Dillon Brooks, Lu Dort, R.J. Barrett oder Nickeil Alexander-Walker. Fraglich ist dagegen noch, ob der frisch gebackene NBA-Champion Jamal Murray zur Verfügung stehen wird. Der Guard spielte bis in den Juni für die Nuggets und nach seiner langen Verletzungspause bleibt es unklar, ob Murray wirklich in diesem Sommer spielen kann. Er blieb zunächst in Kanada, wird also gegen Deutschland nicht spielen, könnte aber womöglich zum WM-Start nachreisen. Tut er dies, haben die Kanadier vermutlich den besten Backcourt im kompletten Turnier. Auch deswegen gab sich Fernandez im Juli überraschend vollmundig. "Wir haben die Chance, dieses Turnier zu gewinnen." Hauptziel bliebt jedoch die direkte Qualifikation für Olympia: Dafür müssen die Kanadier eines der zwei besten Teams aus dem amerikanischen Raum sein.

© imago images Kanada: Shai Gilgeous-Alexander will um Titel spielen "Wir haben auf jeden Fall das Talent dafür", ist sich Gilgeous-Alexander sicher. "Es geht darum, dass wir verstehen, als Team zu spielen und eine Einheit auf sowie neben dem Feld zu werden. Wenn uns das gelingt, werden wir auch unsere Ziele erreichen." Das Talent dazu ist da, auch wenn der Kader noch nicht ganz ausbalanciert ist. Shooting vom Flügel ist Mangelware, die besten Schützen sind diejenigen, die oft den Ball in der Hand haben. Dazu fehlen Alternativen auf den großen Positionen. Dwight Powell und Kelly Olynyk sind hier nicht gerade als Ringbeschützer bekannt, College-Star Zach Edey ist zwar 2,24 Meter groß, aber eben noch ohne jegliche Profi-Erfahrung. Es gibt also durchaus Fragezeichen - ob mit Murray oder ohne ihn - und es ist alles andere als gesichert, dass Kanada überhaupt die K.o.-Runde erreicht. Wie schon 2019 haben die Kanadier eine komplizierte Gruppe erwischt, es stehen Duelle mit Frankreich, Lettland um Kristaps Porzingis sowie Außenseiter Libanon an.