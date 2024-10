Nach Rekordsaison: Spielerinnen steigen aus WNBA-Vertrag aus

DIE NBA LIVE AUF DAZN MELDE DICH BEI DAZN AN Anzeige

Nach einer Rekordsaison in der WNBA wird die Spielerinnengewerkschaft vorzeitig aus dem Tarifvertrag mit der Liga aussteigen. Den Schritt gab die Women's National Basketball Players Association (WNBPA) am Tag nach dem Titelgewinn von New York Liberty mit dem deutschen Duo Leonie Fiebich und Nyara Sabally bekannt.

Die Vereinbarung, die ursprünglich bis zur Saison 2027 laufen sollte, endet nun bereits Ende Oktober 2025. In den anstehenden Gesprächen soll darüber verhandelt werden, wie die neuen Gelder unter den Spielerinnen und Teams verteilt werden können. Die Gewerkschaft hatte bis zum 1. November Zeit, um aus der aktuellen Vereinbarung auszusteigen.