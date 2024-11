Zwei Kandidaten im Visier? Liverpools Suche nach dem Erben von Mohamed Salah

Demnach kommen die beiden Rechtsaußen als mögliche Erben für den langjährigen Stammspieler Mohamed Salah in Frage. Der Vertrag des 32-jährigen Ägypters läuft kommenden Sommer aus. Seine Zukunft ist noch nicht entschieden. Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien halten sich hartnäckig.

Mbeumo spielt seit 2019 für den FC Brentford. In dieser Saison gelangen ihm in neun Premier-League-Spielen bereits acht Treffer. Der Vertrag des 25-jährigen Nationalspielers aus Kamerun läuft noch bis 2026. Semenyo spielt für Bournemouth und kommt bis dato auf vier Tore und einen Assist in zehn Ligaspielen. Der 24-jährige Ghanaer ist noch bis 2029 vertraglich gebunden.