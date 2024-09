"Er wird mehr verdienen als Ronaldo": Ex-Premier-League-Star "weiß" alles über Zukunft von Liverpool-Star Mo Salah

Cristiano Ronaldo kassiert 200 Millionen Euro Jahresgage

Sollte Salah tatsächlich wechseln und mehr kassieren als Spitzenverdiener Cristiano Ronaldo von Al-Nassr, dann winken dem Rechtsaußen über 200 Millionen Euro pro Jahr.

Agbonlahor ist nicht der erste, der von einem vermeintlich fixen Wechsel Salahs berichtet. Auch dessen Landsmann Mido behauptete schon im Februar, dass der ehemalige Roma-Spieler Liverpool verlassen werde.

Salah selbst schürte die Spekulationen um einen Abschied von den Reds, als er Anfang September bei Sky Sports sagte: "Ich hatte einen guten Sommer, hatte lange Zeit, mit mir selbst zu sein. Wie Sie wissen, ist es mein letztes Jahr im Verein. "Ich will es einfach genießen und nicht zu viel darüber nachdenken. Ich fühle mich frei beim Fußballspielen und was nächstes Jahr passiert, werden wir sehen."

Salah kam 2017 für 42 Millionen Euro Ablöse aus Rom nach Liverpool. Er gewann seitdem unter anderem die Champions League, die Premier League und die Klub-WM. In 356 Partien erzielte Salah für den ehemaligen englischen Rekordmeister 215 Treffer und liegt damit in der ewigen Torjägerliste des Klubs auf dem fünften Platz.

Salah und seine Mannschaftskameraden treten am Samstagabend in einem Ligaauswärtsspiel gegen die Wolverhampton Wanderers an (18.30 Uhr).