"Ich bin enttäuscht": Mohamed Salah wartet vergeblich auf ein Angebot des FC Liverpool

"Es ist fast Dezember und ich habe immer noch kein Angebot vom Klub bekommen", sagte der 32-jährige Stürmer nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Southampton am Sonntag. "Ich bin mehr weg als da. Ich bin enttäuscht, aber lasst uns abwarten."

Salahs Vertrag beim FC Liverpool läuft kommenden Sommer aus. Seit Monaten wird über seine Zukunft spekuliert. Hartnäckig halten sich Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel nach Saudi-Arabien. Offenbar wäre Salah aber bereit für eine Verlängerung in Liverpool.

"Ich spiele seit vielen Jahren für den Klub", sagte er. "Es gibt keinen Klub wie diesen. Ich liebe die Fans und die Fans lieben mich. Am Ende liegt es aber nicht in meinen Händen oder in denen der Fans." Ein baldiges Karriereende schloss Salah unterdessen aus.