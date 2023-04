Manchester City: Die SPOX-Legenden-Elf seit 2000

Manchester City ist seit ein paar Jahren das ultimative Topteam in England. Die größten Legenden dieses Klubs seit 2000 sind aber größtenteils Spieler, die schon vor Pep Guardiola für Furore sorgten.

Der "Little Magician", der kleine Magier, wie sie Silva in Manchester nannten, war laut Guardiola "eine der größten Legenden, die der Verein hervorbrachte". Silva ist mit 436 Spielen der Rekordspieler des Klubs.

Agüero kam 2011 für 49 Millionen Euro von Atletico Madrid nach Manchester und machte sich gleich am Ende seiner Premierensaison unsterblich mit einem Treffer in der Nachspielzeit gegen die Queens Park Rangers am letzten Spieltag, um City erstmals seit 1968 zum Meister zu machen.

© getty

Erling Haaland

Ja, der Norweger ist noch nicht mal eine Saison bei den Citizens aktiv, doch schon nach 27 Spielen in der Premier League hat er den Saisonrekord von Agüero gebrauchen und steht bei 30 Toren nur in der Liga. Insgesamt erzielte er schon 44Tore (5 Assists) in nur 38 Spielen und ist schon jetzt drauf und drin, die beste Saison eines Stürmers in der Vereinsgeschichte hinzulegen - mit 22 Jahren.

Bleibt er länger, dürfte er Agüeros Karriererekord für Tore in nicht allzu langer Zeit angreifen, wenn nicht sogar pulverisieren!