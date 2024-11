"Spinnt der eigentlich? Was bildet der sich ein? Blablabla": Trainer Robert Klauß vom SK Rapid Wien im Interview über seine legendäre PK, Leipzig, Rangnick, Nagelsmann und zwei Spieler des FC Bayern

Empfohlener externer Inhalt Youtube Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Youtube-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Klauß über seine legendäre PK: "Würde es in dieser Form nicht nochmal sagen"

Würden Sie diese Aussagen wieder so treffen?

Klauß: Ich würde es in dieser Form nicht nochmal sagen. Aber nicht, weil ich denke, dass man als Trainer so nicht reden sollte. Sondern, weil ich keine Lust auf das mediale Echo habe. Die Zeit, in der ich seitdem darüber gesprochen habe, hätte ich lieber genutzt, um mich mit meiner Mannschaft über Fußball auszutauschen.

Seit diesem Auftritt haben Sie den Ruf als Taktik-Nerd. Ein bisschen wie ihr ehemaliger Chef Rangnick. Nach seinem legendären ZDF-Auftritt, als er die Viererkette erklärte, nannte man ihn den Fußball-Professor. Empfinden Sie eine solche Wahrnehmung eher als Ehre oder Ballast?

Klauß: Ich mag es nicht, Trainer in Kategorien einzuordnen. Bei mir liegt dieses Bild auch unabhängig von der PK nahe. Ich habe studiert, nie als Profi gespielt und rede in der Öffentlichkeit über Inhalte. Die Leute, die dieses Bild von mir haben, spielen in meinem Leben aber keine Rolle. Sie stellen mich nicht ein, entlassen mich nicht, schießen keine Tore und verschulden keine - sie reden nur. Leute, die mich wirklich kennen, wissen, dass ich auch andere Facetten habe.

Zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema: Sie kommen aus Brandenburg, haben lange in Sachsen gelebt. In beiden Bundesländern ist die rechtsradikale AfD auf dem Vormarsch. In Ihrer neuen Heimat Österreich erzielte die ähnlich orientierte FPÖ kürzlich ihr bestes Ergebnis. Wie beurteilen Sie diese Entwicklungen?

Klauß: Ich verfolge das intensiv, bin sehr interessiert, mache mir viele Gedanken und gehe mit offenen Augen durch die Welt. Viele Menschen fühlen sich missverstanden und abgehängt. Das ist ein Nährboden für radikale Parteien vom rechten Rand. Ich finde es schade, dass wir es als Gesellschaft offenbar nicht schaffen, diese Menschen abzuholen und ihnen eine Perspektive zu zeigen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die etablierten Parteien von oben herab argumentieren. Es ist ein Versagen der Gesellschaft und der großen Parteien.

Besprechen Sie Politik auch mit Ihren Spielern?

Klauß: Manchmal spreche ich mit den Jungs darüber. Aber nicht vor der ganzen Mannschaft, sondern in kleinen Gruppen. Jeder tut gut daran, mit bestem Beispiel voranzugehen, für die richtigen Werte einzutreten und klare Überzeugungen zu äußern. Ich äußere meine Meinung gerne. Wenn andere diesem Beispiel folgen, finde ich das schön.

Also befürworten Sie es, wenn Fußballer über politische Themen sprechen?

Klauß: Jeder Spieler sollte zu den Themen Stellung beziehen, die ihn beschäftigen. Wichtig ist, dass man sich auskennt - und nicht irgendetwas sagt, um etwas zu sagen.