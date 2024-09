Die Salzburg-Entthroner: Wie Sturm Graz die Meisterserie stoppte und in die Champions League stürmte

© imago images

Drei CL-Teilnahmen und ein Konkurs: Die erste Glanzzeit von Sturm Graz

Zum Auftakt der Champions League gastieren die Grazer am Donnerstag bei Stade Brest in Frankreich, später stehen unter anderem noch ein Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund und ein Heimspiel gegen RB Leipzig an. Wobei: Heimspiel ist relativ.

Weil die Grazer Merkur Arena den UEFA-Ansprüchen nicht genügt, lädt Sturm in der Champions League ins etwa zwei Autostunden entfernte Klagenfurt. Das dortige Wörthersee Stadion ist fast doppelt so groß - und weckt bei den Fans immerhin positive Erinnerungen: Hier gewann Sturm schließlich die beiden Cup-Finals gegen Rapid.

Die Stadion-Frage wird in Graz unterdessen intensiv debattiert, gehandelt werden ein Ausbau der rund 16.000 Zuschauer fassenden Merkur Arena sowie ein möglicher Neubau. Aktuell teilt sich Sturm das Stadion mit dem Stadtrivalen GAK, der in diesem Sommer in die Bundesliga zurückgekehrt ist und mit ihm das prestigeträchtige Grazer Derby. In der vergangenen Saison weckte Sturm mit einem Zuschauerschnitt von über 14.000 ligaweit das zweitgrößte Interesse nach Rapid.

Die stets leidenschaftliche Unterstützung der Fans kam Sturm schon bei der bis dato letzten Champions-League-Teilnahme zugute. Damals auch auf internationaler Bühne noch in Graz aktiv, gewann Sturm in der Gruppenphase alle drei Heimspiele gegen Galatasaray Istanbul, AS Monaco sowie die Glasgow Rangers ohne Gegentor und scheiterte dann erst in der Zwischenrunde.

Um die Jahrtausendwende erlebte Sturm seine erste Glanzzeit. Unter der Ägide des schillernden Präsidenten Hannes Kartnig gewannen die Grazer ihre ersten beiden Meistertitel und schafften es zudem dreimal hintereinander in die Champions League, übernahmen sich dabei aber finanziell. 2006 ging der Klub in Konkurs, Kartnig später ins Gefängnis. Diesmal erscheint der Aufschwung nachhaltiger.