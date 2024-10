Luca Toni und der Ohrschrauber: Zeit, dass sich was dreht! Was hinter seinem berühmten Jubel steckt

Ein breites Grinsen im Gesicht, lange, schlaksige Schritte und eine Hand, die eine Drehbewegung am Ohr macht - der Jubel von Luca Toni ist so simpel wie ikonisch.

In München verbreitete der Starstürmer gute Laune - bis er eines Tages Louis van Gaal zum Opfer fiel. Einen Tag ohne ein Grinsen des Weltmeisters von 2006 gab es kaum. Für die Bayern erzielte er in 89 Partien 58 Tore und bereitete 25 weitere vor. In einer Zeit, in der der Rekordmeister nicht zu den Besten Europas zählte.

Tonis Zahlen sind auch bei anderen Klubs herausragend. Er war zweifelsfrei ein Ausnahmestürmer. Und doch wurde er in seiner Karriere oft unterschätzt. Sein Weg an die Weltspitze könnte im Stile der Rocky-Balboa-Saga verfilmt werden.

Es ist die Geschichte eines Underdogs, an den viele nicht geglaubt haben - und die letztlich in einem einfachen Jubel resultierte, der so viel mehr Bedeutung hat als auf den ersten Blick erkenntlich wird.