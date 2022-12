Van Gaal kennt keine Gnade: Die "Opfer" des Tulpengenerals

Argentiniens Ángel di Maria sorgte für Schlagzeilen, als er vor dem WM-Viertelfinalduell mit der Niederlande seinen ehemaligen Trainer Louis van Gaal als den schlechtesten Trainer seiner Karriere bezeichnete. Dabei ist di Maria nicht der einzige Spieler, der mit dem strengen "Tulpengeneral" ein Problem hatte oder aussortiert wurde. SPOX blickt auf weitere "Opfer" von van Gaal.

Von 1996 bis 1998 spielte der Bulgare für Barca. Als Hauptverantwortlichen für seinen Abgang nannte er später van Gaal. Jahre später bezeichnete Stoichkov van Gaal in einem L'Equipe -Interview als "Abschaum": "Ich habe null Respekt vor ihm." Während van Gaals Zeit bei ManUnited legte Stoichkov nach: "Er hat Barca zerstört und zerstört jetzt Manchester United."

© getty

ROBERT ENKE (FC BARCELONA)

Der Torhüter wechselte 2002 von Benfica Lissabon zum FC Barcelona. Doch wie sehr Enke unter van Gaal zu leiden hatte, beschrieb später Ronald Reng in Enkes Biografie. "Robert Enke war neu in Barcelona und hatte sich bereits daran gewöhnt, dass der Trainer einen schonungslosen Umgangston für Ehrlichkeit hielt", schreibt Reng in dem Buch. Van Gaal setzte Enke auf die Bank und gab Victor Valdes den Vorzug.

Van Gaal habe zudem ein Jahr lang nicht mit Enke gesprochen, wie es in der Biografie weiter heißt. Nach Leihen zu Fenerbahce und Teneriffa wechselte Enke 2004 nach Hannover. Während seiner Karriere litt er an Depressionen, 2009 nahm Enke sich das Leben.