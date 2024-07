Transfers und Gerüchte: Fettes Angebot für Bayern-Star - gute VfB-Karten im Führich-Poker

© getty

Julián Álvarez (Manchester City)

Atlético Madrid arbeitet an einer Verpflichtung von Manchester Citys Stürmer Julián Álvarez. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Atlético ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer, da Europameister Álvaro Morata kurz vor einem Wechsel zu Milan steht. Álavarez ist der Wunschkandidat für die Nachfolge und laut Transferexperte Cesar Luis Merlo ist der Deal "fortgeschritten". Auch ESPN, Mundo Deportivo und der argentinische TV-Sender TyC Sports berichten davon.

Álvarez spielt bei ManCity hinter Erling Haaland im Sturm nur die zweite Geige. Das schmeckt ihm nicht. Laut eines spanischen Medienberichts vor wenigen Tagen soll er eine vorzeitige Vertragsverlängerung um vier Jahre beim englischen Meister abgelehnt haben. Und laut TyC Sports dränge er stattdessen auf einen Wechsel nach Madrid, um dort unter seinem Landsmann Diego Simeone zu spielen.

Mundo Deportivo schreibt, die Rojiblancos strebten eine Leihe mit Kaufpflicht im Sommer 2025 an. Die Ablöse solle dann 70 Millionen Euro betragen.

Álvarez wechselte Anfang 2021 für rund 21 Millionen Euro Ablöse von River Plate zu den Citizens. Zunächst verbrachte er noch ein halbes Jahr auf Leihbasis bei seinem Ex-Klub. Mit City gewann der 24-Jährige anschließend unter anderem die Champions League und zwei englische Meisterschaften. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

In 103 Einsätze für Manchester erzielte Álvarez 36 Tore. Außerdem gelangen ihm noch 18 Vorlagen.

Der Weltmeister von 2022 und frisch gebackene Copa-América-Sieger nimmt in diesem Sommer mit der argentinischen U23-Auswahl an den Olympischen Spielen in Paris teil. Die Südamerikaner treffen in der Vorrunde auf Marokko, den Irak und die Ukraine.