Transfers und Gerüchte am 14. Juli: BVB-Flop Marin Pongracic hat wohl neuen Klub - holt Schalke 04 den Bruder von Rasmus Höjlund?

FRANCISCO CONCEICAO

Wie Record aus Portugal berichtet, soll Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Francisco Conceição vom FC Porto interessiert sein. Der 21-Jährige hatte bei der EM 2024 in Deutschland überzeugt und unter anderem den späten Siegtreffer beim 2:1 der Portugiesen gegen Tschechien in der Vorrunde erzielt.

Nun soll der BVB einer von mehreren Vereinen sein, der den jungen Nationalspieler beobachtet: Zuletzt gab es auch Berichte über ein Interesse von RB Leipzig. Klub-Präsident André Villas-Boas sei zudem zu Verhandlungen bereit.

Allerdings schränkt die Zeitung selbst ein, dass es sich auch um absichtlich gestreute Gerüchte von Conceiçãos Berater Jorge Mendes handeln könnte. Dieser sehe im Rechtsaußen nämlich das nächste "große Geschäft". Conceição spielte in der vergangenen Saison leihweise in Porto und kam in 43 Pflichtspielen auf 16 Torbeteiligungen. In diesem Sommer wurde er aus Amsterdam fest verpflichtet.