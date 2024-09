Mafia-Gerüchte, brennende Autos und die nächste zweite Chance: Mohamed Ihattaren will in Waalwijk seine Karriere retten

© getty

Mit dem Abschied aus Eindhoven begann der fußballerische Absturz

Ihattarens Karrierestart bei der PSV verlief zwar gut. Doch schon damals war ersichtlich, dass er kein einfacher Charakter ist. Dass er sich möglicherweise schwer tun würde, so professionell zu leben und zu handeln, wie er es tun sollte.

"Er muss zuverlässiger werden. In Sachen Taktik, in Sachen Mentalität, in Sachen Motivation. In jeder erdenklichen Weise", betonte der damalige PSV-Trainer Roger Schmidt im Sommer 2021 bei Voetbal International.

Kurz nach Schmidts Aussagen kam es dann zur Trennung. Ihattaren, seinerzeit erst 19, schloss sich dem großen Juventus Turin an. Es sollte der nächste Schritt in einer potenziell ruhmreichen Laufbahn werden. Im Nachhinein war es stattdessen so etwas wie der erste Schritt ins Nichts.