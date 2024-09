Nächster Anlauf bei neuem Klub: Ex-Supertalent Mohamed Ihattaren steht wohl vor Vertragsunterschrift

Walwijk kann eine Verstärkung in der Offensive gut brauchen. Die Mannschaft von Trainer Henk Fraser hat die ersten fünf Saisonspiele in der Eredivisie allesamt verloren und nur in zwei Partien einen Treffer erzielt.

Laut Telegraaf muss Ihattaren noch den Medizincheck absolvieren, ehe die Vertragsunterschrift ansteht. Waalwijk trifft am Samstag auf Sparta Rotterdam, acht Tage später wartet das Duell mit Ajax, einem weiteren Ex-Verein Ihattarens.