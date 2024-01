Transfers und Gerüchte am 18. Januar: Jürgen Klopp jagt wohl Bundesliga-Verteidiger

© getty

Alessandro Buongiorno

Präsident Urbano Cairo vom FC Turin hat einen Winter-Wechsel des umworbenen Alessandro Buongiorno ausgeschlossen. "Er wird in Turin bleiben und er will auch in Turin bleiben. Ich werde Buongiorno nicht verkaufen", sagte Cairo der Tuttosport. Zuletzt wurde der 24-jährige Innenverteidiger mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, Interesse sollen auch Paris Saint-Germain, der FC Chelsea und die AC Milan haben. Buongiorno ist zweifacher italienischer Nationalspieler.